Outubro Rosa: sempre é tempo de recomeçar a cuidar e viver

O Outubro Rosa 2026 traz a mensagem “Sempre é tempo de recomeçar” e reforça a importância da detecção precoce do câncer de mama. A campanha, apoiada pelos hospitais Mater Dei Santa Genoveva e Mater Dei Santa Clara, destaca que nunca é tarde para retomar os cuidados com a saúde das mamas, seja para quem mantém os exames em dia, seja para quem os adiou.

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Segundo a mastologista Dra. Anna Silvia de Freitas Lucas, do Mater Dei Santa Genoveva, o medo, a rotina atribulada e a ausência de sintomas são os principais fatores que levam mulheres a postergar a mamografia. “Eu procuro sempre acolher essas mulheres e mostrar que o medo do diagnóstico é compreensível, mas que ele não pode pará?las de fazer seus exames”, afirma.

A mamografia permite identificar alterações nas mamas antes que se tornem perceptíveis. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e possibilita tratamentos menos agressivos, como cirurgias menores ou, em alguns casos, a dispensa da quimioterapia. A indicação do exame deve considerar idade, histórico pessoal e familiar, além das recomendações médicas individuais.

Na prática clínica, a mastologista relata que muitas pacientes que descobriram o câncer em exames de rotina conseguiram preservar a mama, realizar intervenções menos complexas e retomar suas atividades rapidamente. Esses casos demonstram que a mamografia não é apenas um procedimento de rastreamento, mas um fator decisivo para ampliar as opções terapêuticas e melhorar a qualidade de vida.

O mastologista Dr. Raphael Guimarães Bettero, do Mater Dei Santa Clara e membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, enfatiza que o recomeço após o diagnóstico envolve reconstruir a confiança no futuro. Ele destaca os avanços nos medicamentos, nas técnicas cirúrgicas e na atuação de equipes multidisciplinares, que ampliam as possibilidades de controle e cura.

“Recomeçar é reconhecer que, mesmo depois de uma fase difícil, ainda há futuro aberto a novas possibilidades que merecem nossa esperança”, declara o especialista, ressaltando a importância de retomar a autonomia, a rotina e os projetos pessoais.

Embora outubro concentre as ações de conscientização, os cuidados com a saúde das mamas devem fazer parte da rotina ao longo do ano. O Dr. Raphael lembra que o câncer de mama pode ocorrer em mulheres sem fatores de risco conhecidos, tornando essencial a informação e o acompanhamento individualizado.

Para quem já realiza exames regularmente, a campanha oferece a oportunidade de verificar se o acompanhamento está atualizado. Para quem nunca fez mamografia ou interrompeu os cuidados, o Outubro Rosa pode ser o incentivo necessário para buscar orientação médica. A avaliação deve levar em conta idade, histórico familiar, fatores de risco e eventuais alterações nas mamas.

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Assim, a iniciativa propõe uma mudança de atitude permanente: o cuidado com a saúde das mamas não precisa esperar uma data específica e não deve gerar culpa pelo tempo perdido. Cada consulta, cada mamografia indicada pelo médico, representa um passo rumo ao recomeço.