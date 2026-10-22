William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos

Segundo Bonner, a ideia partiu da filha caçula, que sugeriu transformar a imagem em uma tatuagem. Como foi o autor da fotografia, o jornalista também decidiu eternizar o momento na pele. Na publicação, ele celebrou o aniversário dos trigêmeos e comentou que conseguiram se reunir de alguma maneira, apesar dos compromissos profissionais de cada um. Foto: Reprodução/TV Globo