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Feng Shui: por que uma praticante recomenda sal e vinagre na porta de entrada da casa e o que saber sobre o ritual de prosperidade sem comprovação científica

Especialista revela como pequenos hábitos na entrada e o uso de peças especiais no cotidiano ajudam a desbloquear boas energias em todos os cômodos

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
22/10/2026 18:34

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Feng Shui: por que uma praticante recomenda sal e vinagre na porta de entrada da casa e o que saber sobre o ritual de prosperidade sem comprovação científica
Sal e vinagre são elementos-chave para a limpeza energética da porta de entrada, uma prática do Feng Shui para atrair prosperidade crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

O equilíbrio entre as pessoas e os ambientes depende da circulação da energia vital, conhecida como "chi" na filosofia chinesa do Feng Shui. Segundo essa tradição, a sensação de desarmonia experimentada em certos lares se relaciona diretamente com a forma como os espaços são organizados e mantidos, afetando aspectos vitais como a prosperidade e a abundância.

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A especialista Montserrat Beltrán (@fengshuimb) divulgou no Instagram três orientações práticas para ativar vibrações favoráveis e cultivar a abundância no ambiente doméstico.

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Higienização da entrada com água, sal e vinagre

A porta principal representa a entrada para novas oportunidades. Por essa razão, a especialista recomenda iniciar as ações por esse local, limpando os dois lados da estrutura com atenção e cuidado.

Para realizar o ritual de purificação, Montserrat Beltrán ensina o preparo: "Coloque água da torneira em um recipiente com uma boa quantidade de sal e um pouco de vinagre." Após misturar os elementos, basta molhar um pano, torcer bem e passar em toda a superfície.

A prática carrega um significado simbólico direto: "Neste momento, você está limpando a porta de energias negativas e, em seu lugar, atraindo energias positivas." Antes da aplicação, é necessário conferir se o acabamento do material suporta o vinagre.

Uso de peças especiais no cotidiano

Muitos moradores guardam jogos de pratos, copos ou serviços de café exclusivamente para celebrações raras. A especialista propõe encerrar o adiamento dos pequenos prazeres diários, retirando esses objetos dos armários para aproveitá-los na rotina.

A especialista resume a importância desse hábito: "Quando você usa todas as coisas boas que possui, você atrai prosperidade." A vivência da abundância também decorre de usufruir o presente com os itens já existentes na casa.

Decoração alinhada à fartura

Os itens escolhidos para compor os cômodos expressam aspirações pessoais. A recomendação consiste em reunir elementos associados individualmente a conceitos de riqueza e bem-estar, em vez de acumular enfeites sem propósito.

A especialista cita exemplos específicos para essa composição:

A intenção reside em selecionar artigos que transmitam impressões positivas e promovam conexão diária: "Qualquer coisa que faça você se conectar com riqueza , com abundância".

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abundancia dicas feng-shui higienizacao ritual-de-prosperidade

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