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Como atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui

Verifique como melhorar sua saúde com princípios do Feng Shui. Aplique técnicas simples para promover bem-estar e equilíbrio em sua vida hoje mesmo!

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Repórter
12/07/2026 23:23

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Como atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui
Como atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui crédito: Wemystic
A maioria das pessoas tem o péssimo hábito de só cuidar da saúde quando ela dá sinais de alerta. Veja como atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui e como ele colabora para a medicina preventiva.

5 dicas para atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui

Quando descuidamos do nosso corpo e do nosso ambiente, estamos naturalmente sabotando os nossos planos e desejos de sucesso. Sem saúde e bem-estar não conseguiremos atingir nenhuma meta estabelecida, por mais determinados que possamos ser. Por isso, melhor do que se entupir de remédios ou adiar o cuidado com o seu corpo, é prevenir as doenças. Cuidar da sua alimentação e evitar o sedentarismo não é segredo para ninguém, são peças chave da medicina preventiva. Veja como utilizar as técnicas do Feng Shui para atrair mais saúde aos ambientes.

O centro da casa não deve ter mobílias

O centro da casa é considerado pelo Feng Shui o canto da saúde, por isso ele deve ter o mínimo possível de mobílias. Se houver uma mesa ou um sofá ocupando o centro da sua casa, tente rearranjar o ambiente de modo que ele fique livre.
atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui

Decore o centro da casa com cores brancas e amarelas

As cores brancas e amarelas atraem a energia da saúde de acordo com o Feng Shui. Por isso aposte em flores, cristais objetos decorativos nestes tons para o centro da saúde da sua casa.

Deixe o centro da sua casa bem iluminado

Se não houver uma janela, porta ou claraboia que ilumine o canto da saúde, coloque cristais ou espelhos que reflitam a luminosidade para este canto. É importante que ele esteja iluminado. Durante o dia, a iluminação deve ser natural. À noite, uma iluminação central bem focada neste canto também propicia maior saúde e bem-estar.
atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui

Tenha flores brancas ou amarelas

Sempre que for visitar alguém que está doente, leve flores brancas ou amarelas claras, pois elas irão estimular a saúde e o bem-estar da pessoa, fazendo com que ela se recupere mais depressa.

Evite estar muito tempo em locais que não estimulam a saúde

Algumas características do ambiente afastam a energia da saúde e do bem-estar. Lugares com o teto muito baixo causam sensação de opressão e sufocamento. Tetos inclinados, como dos sótãos pressionam o corpo energeticamente. Se você trabalhar ou dormir em um local com o teto inclinado, instale uma iluminação de baixo para cima que ajuda a elevar as energias do espaço. Embaixo da escada também não é um bom local para sua saúde. Colocar uma mesa de trabalho, cama ou computador bem debaixo da escada deixa as pessoas deprimidas.
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