Como atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui

5 dicas para atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui

O centro da casa não deve ter mobílias O centro da casa é considerado pelo Feng Shui o canto da saúde, por isso ele deve ter o mínimo possível de mobílias. Se houver uma mesa ou um sofá ocupando o centro da sua casa, tente rearranjar o O centro da casa é considerado pelo Feng Shui o canto da saúde, por isso ele deve ter o mínimo possível de mobílias. Se houver uma mesa ou um sofá ocupando o centro da sua casa, tente rearranjar o ambiente de modo que ele fique livre.

Decore o centro da casa com cores brancas e amarelas As cores brancas e amarelas atraem a energia da saúde de acordo com o Feng Shui. Por isso aposte em flores, cristais objetos decorativos nestes tons para o centro da saúde da sua casa. As cores brancas e amarelas atraem a energia da saúde de acordo com o Feng Shui. Por isso aposte em flores, cristais objetos decorativos nestes tons para o centro da saúde da sua casa.

Deixe o centro da sua casa bem iluminado Se não houver uma janela, porta ou claraboia que ilumine o canto da saúde, coloque cristais ou espelhos que reflitam a luminosidade para este canto. É importante que ele esteja iluminado. Durante o dia, a iluminação deve ser natural. À noite, uma iluminação central bem focada neste canto também propicia maior saúde e bem-estar. Se não houver uma janela, porta ou claraboia que ilumine o canto da saúde, coloque cristais ou espelhos que reflitam a luminosidade para este canto. É importante que ele esteja iluminado. Durante o dia, a iluminação deve ser natural. À noite, uma iluminação central bem focada neste canto também propicia maior saúde e bem-estar.

Tenha flores brancas ou amarelas Sempre que for visitar alguém que está doente, leve flores brancas ou amarelas claras, pois elas irão estimular a saúde e o bem-estar da pessoa, fazendo com que ela se recupere mais depressa. Sempre que for visitar alguém que está doente, leve flores brancas ou amarelas claras, pois elas irão estimular a saúde e o bem-estar da pessoa, fazendo com que ela se recupere mais depressa.

Evite estar muito tempo em locais que não estimulam a saúde Algumas características do ambiente afastam a energia da saúde e do bem-estar. Lugares com o teto muito baixo causam sensação de opressão e sufocamento. Tetos inclinados, como dos sótãos pressionam o corpo energeticamente. Se você trabalhar ou dormir em um local com o teto inclinado, instale uma iluminação de baixo para cima que ajuda a elevar as energias do espaço. Embaixo da escada também não é um bom local para sua saúde. Colocar uma mesa de trabalho, cama ou computador bem debaixo da escada deixa as pessoas deprimidas. Algumas características do ambiente afastam a energia da saúde e do bem-estar. Lugares com o teto muito baixo causam sensação de opressão e sufocamento. Tetos inclinados, como dos sótãos pressionam o corpo energeticamente. Se você trabalhar ou dormir em um local com o teto inclinado, instale uma iluminação de baixo para cima que ajuda a elevar as energias do espaço. Embaixo da escada também não é um bom local para sua saúde. Colocar uma mesa de trabalho, cama ou computador bem debaixo da escada deixa as pessoas deprimidas.