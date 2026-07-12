Beleza e Bem-Estar
Como atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui
Verifique como melhorar sua saúde com princípios do Feng Shui. Aplique técnicas simples para promover bem-estar e equilíbrio em sua vida hoje mesmo!
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12/07/2026 23:23
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A maioria das pessoas tem o péssimo hábito de só cuidar da saúde quando ela dá sinais de alerta. Veja como atrair mais saúde com técnicas do Feng Shui e como ele colabora para a medicina preventiva.
Saiba mais :
5 dicas para atrair mais saúde com técnicas do Feng ShuiQuando descuidamos do nosso corpo e do nosso ambiente, estamos naturalmente sabotando os nossos planos e desejos de sucesso. Sem saúde e bem-estar não conseguiremos atingir nenhuma meta estabelecida, por mais determinados que possamos ser. Por isso, melhor do que se entupir de remédios ou adiar o cuidado com o seu corpo, é prevenir as doenças. Cuidar da sua alimentação e evitar o sedentarismo não é segredo para ninguém, são peças chave da medicina preventiva. Veja como utilizar as técnicas do Feng Shui para atrair mais saúde aos ambientes.
O centro da casa não deve ter mobíliasO centro da casa é considerado pelo Feng Shui o canto da saúde, por isso ele deve ter o mínimo possível de mobílias. Se houver uma mesa ou um sofá ocupando o centro da sua casa, tente rearranjar o ambiente de modo que ele fique livre.
Decore o centro da casa com cores brancas e amarelasAs cores brancas e amarelas atraem a energia da saúde de acordo com o Feng Shui. Por isso aposte em flores, cristais objetos decorativos nestes tons para o centro da saúde da sua casa.
Deixe o centro da sua casa bem iluminadoSe não houver uma janela, porta ou claraboia que ilumine o canto da saúde, coloque cristais ou espelhos que reflitam a luminosidade para este canto. É importante que ele esteja iluminado. Durante o dia, a iluminação deve ser natural. À noite, uma iluminação central bem focada neste canto também propicia maior saúde e bem-estar.
Tenha flores brancas ou amarelasSempre que for visitar alguém que está doente, leve flores brancas ou amarelas claras, pois elas irão estimular a saúde e o bem-estar da pessoa, fazendo com que ela se recupere mais depressa.
Evite estar muito tempo em locais que não estimulam a saúdeAlgumas características do ambiente afastam a energia da saúde e do bem-estar. Lugares com o teto muito baixo causam sensação de opressão e sufocamento. Tetos inclinados, como dos sótãos pressionam o corpo energeticamente. Se você trabalhar ou dormir em um local com o teto inclinado, instale uma iluminação de baixo para cima que ajuda a elevar as energias do espaço. Embaixo da escada também não é um bom local para sua saúde. Colocar uma mesa de trabalho, cama ou computador bem debaixo da escada deixa as pessoas deprimidas.
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