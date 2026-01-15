Banho para atrair dinheiro e prosperidade

O que é o Banho Chama Dinheiro?

Como fazer esse banho para atrair dinheiro e prosperidade?

Aqueça 5 litros de água no fogão até ficar morna. Dissolva 100 gramas do Banho Chama Dinheiro , coloque em uma bacia e leve para o seu banheiro.

Tome o seu banho de higiene normalmente, com água e sabonete e, de preferência, lave também os cabelos para retirar toda a impureza física do seu corpo.

do pescoço para baixo. Não molhe a cabeça. Depois de terminado o banho de higiene, pegue a bacia com água salinizada, molhe as mãos e esfregue em seus pulsos e na nuca, locais que recebem muitos ataques astrais. Em seguida, despeje lentamente o restante da água pelo corpo,. Não molhe a cabeça.

Enquanto estiver em contato com a água salinizada, vá mentalizando boas energias , enxergando toda a energia negativa saindo do seu corpo e escorrendo com a água ralo abaixo. Sinta também a atração da energia da prosperidade financeira chegando até o seu corpo.

Não enxágue o corpo. Apenas se seque com uma toalha limpa.

As ervas que sobrarem podem ser colocadas no seu jardim, como adubo, ou descartadas no lixo comum.

Quais são os efeitos?

Limpeza energética: a sensação de peso e bloqueios começa a desaparecer.

a sensação de peso e bloqueios começa a desaparecer. Equilíbrio financeiro: você se sentirá mais organizado e consciente com suas finanças.

você se sentirá mais organizado e consciente com suas finanças. Atração de oportunidades: caminhos financeiros começam a se abrir, com chances de lucro e novos negócios.

caminhos financeiros começam a se abrir, com chances de lucro e novos negócios. Sabedoria e paciência: habilidades fundamentais para lidar com desafios e clientes de forma positiva.