Vai pular o Carnaval? Estas dicas de harmonização energética fazem toda a diferença
Época de Carnaval é época de quaresma, conheça esse feng shui para o carnaval e mantenha seu ambiente protegido e reponha as energias do lar.
17/02/2026 00:19
Durante o Carnaval, a energia é de muita festa, alegria e agitação. Há quem consiga lidar muito bem com essa energia intensa, mas para muitos ela pode ser excessiva. A harmonização do seu ambiente e harmonização pessoal podem ajudar a lidar com ela. Veja as dicas do Feng Shui para o Carnaval.
Feng Shui para o Carnaval: dicas de harmonização para sua casaDepois de ir para a rua, ou para uma celebração de Carnaval com amigos é comum chegar em casa exausto: os pés doem, come-se mal, bebe-se mais do que de costume, ouve-se música muito alta e isso suga nossas energias. Ao chegar em casa, o importante é encontrar um ambiente acolhedor e reparador de energias, para ajudar a recompor a nossa harmonia para os dias que se seguem. Veja como o Feng Shui sugere que você organize a sua casa e a sua mente para os dias de folia.
Nesse Carnaval aposte no BrancoO branco é uma cor que traz paz e serenidade. Ao chegar em casa exausto e se deparar com roupas de cama, almofadas, itens de decoração e especialmente flores brancas, naturalmente você vai se sentir mais relaxado. Espalhe flores brancas pela mesa, quarto e entrada da casa.
Sal grosso para proteçãoNo Carnaval estamos em contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. Nem sempre a energia de todas é positiva e podemos acabar carregando essa vibração para casa. Você não quer que isso aconteça, certo? Por isso, proteja a sua casa. Coloque um recipiente de vidro com sal grosso atrás da porta de entrada da casa e também atrás da porta do quarto de dormir. O sal grosso absorve as energias carregadas que vêm da multidão. Depois do Carnaval, jogue o sal no lixo ou no vaso sanitário.
Sapatos na porta de casaNem pensar em entrar com os sapatos da folia para dentro de casa. Primeiro por uma questão de limpeza, segundo pela energia que ele vai carregar. Veja aqui porque o Feng Shui recomenda a retirada dos sapatos antes de entrar em casa.
Quarto limpo e aromatizadoNada melhor do que chegar da folia, tomar um banho e relaxar em um quarto limpo e cheiroso, certo? Parece que só de entrar em contato com a roupa de cama cheirosa o sono já vem nos visitar. Por isso, antes de sair para a festa, organize o seu quarto. Deixe tudo pronto para a hora que você chegar, com roupas de cama limpas e de tons claros. De preferência, coloque um incenso relaxante para queimar e deixar o ambiente aromatizado. Sugestão: capim-limão ou lavanda são boas opções.
Feng Shui para o Carnaval: dicas de harmonização pessoalÉ preciso se proteger, se cuidar e harmonizar o seu corpo e espírito durante o carnaval. Afinal, todo mundo quer curtir a festa, ter energia para todos os dias e voltar ao trabalho revigorado, não esgotado. Algumas dicas do Feng Shui para o Carnaval e para harmonização pessoal podem ajudar:
Chá para a chegadaVocê bebeu bastante e comeu bastante. Ao chegar em casa, deixe semi-pronto um chá calmante e digestivo que irá ajudar você a relaxar e evitar a ressaca. Sugerimos que deixe organizado um chá de camomila ou erva cidreira, só para aquecer a água e beber ao chegar. Se não gostar de chá, tome um suco de maracujá fresquinho e doce que fará efeito semelhante.
Banho de descarregoMuitas energias acumuladas durante o Carnaval? Um bom banho pode ajudar. Se você se sentir com baixa energia, tome um banho energizante, como de alecrim ou canela, por exemplo. Se estiver se sentindo carregado de energia negativa, tome um banho de hortelã ou manjericão, que são leves e ajudam a descarregar.
Água, muita águaPode parecer repetitivo, mas esse é um dos mandamentos do Feng Shui para harmonização pessoal. A água é importante para hidratar, refrescar e limpar o seu organismo. Além disso, durante a festa costumamos ir muitas vezes ao banheiro e não repomos a quantidade de água suficiente. Por isso, ao chegar em casa, tome muita água. Leve uma garrafa de água para o quarto e hidrate-se bem.
Roupas claras, limpas e cheirosasDeixe prontinho o seu pijama mais confortável e limpo em cima da sua cama. De preferência em cores claras. A cor tem grande influência na energia do seu corpo, bem como o aroma da sua roupa. Por isso, prepare o seu vestuário mais adequado e confortável possível para a harmonização pessoal.
Feng Shui para o Carnaval: MeditaçãoA meditação é essencial em tempos de Carnaval. Mesmo que seja apenas alguns minutinhos antes de dormir, ou ao acordar, isso irá ajudar você a ouvir o seu corpo e estar atento às suas energias nos próximos dias. Saiba mais :
