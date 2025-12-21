2026 está chegando...

Para quem não sabe, o Feng Shui é uma antiga ciência chinesa de harmonizar espaços para atrair energia positiva (Chi), usando organização, cores, luz e os elementos naturais – água, terra, metal, fogo, madeira – para promover saúde, prosperidade e bem-estar, equilibrando o fluxo energético e melhorando a vida das pessoas através do ambiente.



É muito importante nos prepara para a virada do ano e convidamos Adriana Tavares, proprietária da loja Canto dos Anjos e consultora de Feng Shui residencial e empresarial, há 26 anos, para ensinar e orientar os leitores sobre o que fazer para receber bem o ano de 2026.



“A passagem do ano traz a oportunidade de revermos nossos desejos, reorganizar as prioridades e intencionar o que queremos no novo ciclo. Com o Feng Shui podemos atrair prosperidade, saúde e equilíbrio”, explica Adriana que diz que nossa primeira ação dever a organização e o desapego.



“Abra espaço para o novo! Descarte objetos quebrados e/ou com defeito, doe o que não usa e esteja em condições de uso, descarte remédios e cosméticos vencidos. Essas atitudes já vão liberar a energia estagnada. Cuide da limpeza e organização do seu espaço. Lave cortinas e tapetes. Tenha o lugar certo para cada objeto. Mantenha ralos e portas de banheiro fechadas”, orienta a consultora que faz um alerta para lembrarmos que a desordem impede a circulação das boas energias.



“O Feng Shui corrige a energia através da força da Natureza. Traga luz e organização à sua entrada. Adicione plantas naturais para trazer vida, cor e o poder da natureza. Depois, faça a limpeza espiritual com incensos naturais, defumações e sprays. Use do poder dos aromas como sálvia branca, Palo Santo, 7 ervas e anil para limpar e trazer boas energias. Escute música relaxante e tenha o hábito da meditação e da prece. São atitudes que trazem controle emocional e harmonia no lar. “Os cristais harmonizam e elevam a energia. Sugestões: água marinha, pedra de 2026 que encoraja, protege e reduz a ansiedade. Outros cristais como ametista para transmutar a energia, drusa de cristal para trazer a iluminação e serenidade, pirita e/ou citrino para a abundância, como também a turmalina negra como escudo energético para sua casa.



“2026 no horóscopo chinês será regido pelo cavalo de fogo, movimentação e paixão. A cor principal é o vermelho, simbolizando a vitalidade do planeta Marte. Use com moderação, pois é uma cor muito energética, que, em excesso, pode provocar agitação. Podemos usar combinações que criem um ambiente harmônico e em sintonia com nossas intenções. A escolha das cores deve se basear na energia e vibração que queremos potencializar para 2026.



“Branco (paz, suavidade, ano suave e fluido), amarelo (prosperidade, abundância), verde (saúde, esperança e crescimento), rosa (amor, afeto), vermelho (coragem, vitalidade), azul (proteção, fé), violeta (espiritualidade, transmutação), preto (proteção, reflexão), laranja (alegria).

“Pela numerologia, o 2026 vem com a força do número 1 (2026 (2+0+2+6) = 10 (1+0) = 1) que simboliza início, liderança e força criativa. Um ano que pede ação, iniciativa e foco. O Arcanjo Metatron é o regente de 2026, seu nome significa “aquele que ocupa o trono ao lado de Deus”. A vibração desse Arcanjo nos alinha com o plano Divino e nos auxilia a buscar conhecimento espiritual. Conecte-se a Metatron com os cristais ametista, citrino e selenita.



“Cuide do seu ambiente e de você. Prepare um banho de ervas para a virada do ano (louro, rosas, alecrim, camomila, calêndula e anis). Esse banho é um ritual de autocuidado, limpa o que não serve mais e abre espaço para seus desejos.



“Dica: no ano novo, antes da meia noite acenda luzes e abra as janelas convidando as energias benéficas a entrarem no seu lar. “Ação com intenção! Feliz 2026!”

12 dicas de feng shui para sua casa para começar o ano bem



Hall de entrada

Mantenha o hall de entrada, sempre bonito e agradável para receber visitas. Cuide da porta principal, coloque cores nas paredes, decore com plantas e espelhos e pense na iluminação.

Outra dica sobre hall de entrada é o espelho. É o melhor item para limpar as energias de quem entra na sua casa. Aproveite que ninguém resiste para dar uma olhadinha no espelho.



Porta de entrada

Utilize a porta de entrada e não somente a de serviço, para os chineses, a energia da casa, só se renova pela porta da entrada principal.

Ao entrar pela porta de entrada, não deixe o sofá, cadeiras e poltronas de costas para ela. É importante, o morador ter a visão das visitas que entram.



Banheiro

O Banheiro é onde tem a passagem da água pela tubulação, e como essa água passa de uma maneira muito rápida, essa fluidez leva nossa energia embora. Por isso, tome alguns cuidados em relação a esse ambiente.



Traga elementos que lembram à água. Pode ser um quadro de mar, rio ou ainda conchinhas ou estrelas marinhas.



Pinte ou traga revestimentos com as cores da água como o verde ou azul. Segundo os chineses, utilizar essas cores e itens com associação ao elemento água, faz com que a energia perdure mais tempo naquele ambiente.



Mantenha vaso sanitário e ralo fechados. Assim, como a porta do banheiro, mesmo quando não está sendo utilizado.



Planta é vida, por isso sempre é interesse tê-las nos ambientes, inclusive nos banheiros. Podemos deixá-las na janela ou na bancada para limpar as energias.



Cozinha

Se na sua cozinha, o fogão for do lado da pia, são dois elementos opostos no Feng Shui – o fogo e a água – por isso precisamos corrigi-los e uma maneira simples e fácil é colocar um suporte com colheres de pau.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tenha sempre em vista, frutas, legumes e saladas em cestas, pois além de corrigir a energia trazem alegria ao ambiente. Vaso com plantas para remeter a natureza ou minihortas, trazem o mesmo efeito. n