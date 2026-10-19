Para aliados, Flávio foi ‘gigante’, mas esqueceu duas armas contra Lula no debate

Aliados de Flávio Bolsonaro dizem que ele foi “gigante” ao participar de atos de campanha no fim de semana e ainda encarar o debate da Band na noite deste domingo, 18.

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Nos bastidores, neste dia seguinte ao programa, defendem que Flávio “foi melhor” e “venceu o debate”.

Mas a coluna também ouviu avaliações de que Flávio “se esqueceu” de dois pontos importantes que poderiam ter sido abordados, sobretudo para tentar garantir os votos necessários à vitória no segundo turno.

Um deles é o alinhamento entre o governo federal e os governos estaduais.

“Esse é um tema que pega muito o eleitor. Flávio tinha que ter dito que, se Tarcísio de Freitas fez um bom governo em São Paulo com Lula na Presidência, imagina com ele Poderia ter feito um gesto ao Cleitinho também, governador eleito de Minas. Dito ao eleitor dos estados do Nordeste que escolheram nas urnas governadores petistas que vai governar para todos”, comentou um parlamentar aliado.

O outro posicionamento de que os apoiadores do candidato do PL sentiram falta foi o “vitimismo”.

“Não tem jeito: o vitimismo pega o eleitor. Toda vez que Lula falasse de Jair Bolsonaro, Flávio tinha de interrompê-lo e dizer algo como: ‘Lula, só um pouquinho, nós pensamos diferente, estamos num debate, mas meu pai está preso, não está aqui, a situação dele não é fácil, era para ele estar aqui’”, emendou.

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As duas campanhas estão analisando os prós e os contras do debate da Band para se prepararem para o duelo final antes das urnas, na próxima sexta-feira, 23, na Globo.