Adega subterrânea, spa e cinema: como são as três casas de Vorcaro

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Uma casa para morar, uma para receber e uma para descansar. As três mansões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, têm funções distintas, mas compartilham o mesmo repertório: ambientes amplos, mobiliário de design e uma área de lazer que inclui spas, bares, academias, salas de cinema, piscinas, adegas e suítes. A descrição está nos registros feitos pela Polícia Federal durante as buscas de 18 de novembro de 2025, nos quais os agentes destacam o "altíssimo padrão" dos imóveis e o requinte da arquitetura.

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Belo Horizonte: refúgio de lazer no Belvedere

Na capital mineira, a propriedade une três terrenos contíguos no bairro Belvedere. A planta se distribui em quartos, salas de estar, áreas de lazer, espaço gourmet com bares, academias, spa e quadras de jogos. As fotos anexadas ao inquérito mostram também uma sala de cinema e um bar.

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O bar com balcão iluminado na mansão de Daniel Vorcaro em Belo Horizonte, que servia como refúgio de lazer Reprodução

Apesar da estrutura, a casa estava praticamente desabitada. Os armários estavam vazios e não havia objetos de valor. Segundo a governanta, o imóvel servia apenas como "refúgio de lazer e descanso".

São Paulo: a casa do dia a dia, com adega no subsolo

No Jardim América, fica a residência que Vorcaro mais usava. Era ali que ele guardava o enxoval de roupas e a coleção de relógios. As imagens mostram uma varanda integrada e a piscina.

A área da piscina e varanda integrada na residência de Daniel Vorcaro em São Paulo, conforme descrito no inquérito Reprodução

O ambiente que mais chama atenção é a "ampla adega subterrânea", com centenas de garrafas de vinho de alto valor. Eram tantas que a PF considerou inviável retirá-las, já que cada uma precisaria ser catalogada.

A arte também tem peso na decoração. Entre as peças apreendidas nas buscas estão uma pintura atribuída ao francês Pierre-Auguste Renoir e um quadro com a frase "we kill for peace" (nós matamos pela paz). No caso do Renoir, que estava na casa paulista, os agentes esperaram horas por uma equipe especializada para embalar a obra.

A segurança faz parte do projeto: guarita, três cofres e uma gaveta-cofre embutida no closet do quarto.

Brasília: salas de reunião e vista para a Ponte JK

No Lago Sul, a casa foi pensada para receber. Segundo a PF, servia mais para recepções e reuniões e tinha pouquíssimos objetos pessoais. O imóvel conta com salas de reunião, escritório e uma varanda com vista para o Lago Paranoá e a Ponte JK, dois cartões-postais da capital federal.

A varanda da mansão de Daniel Vorcaro em Brasília, projetada para receber com vista para a Ponte JK Reprodução

O contexto

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Vorcaro não estava em nenhuma das casas no dia das buscas. Ele havia sido preso na noite anterior, no aeroporto de Guarulhos. Os registros fazem parte do inquérito que investiga fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master.