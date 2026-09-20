De Macallan a suíças: por que o método Vorcaro revolucionou o elo com Brasília
O que parecia apenas ostentação nas festinhas do banqueiro era, na verdade, construção de relação íntima, confiança e, principalmente, influência no centro do poder
compartilhe
Festinhas para atrair os poderosos em Brasília nunca foram novidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O que Daniel Vorcaro fez foi amplificar isso de maneira tão extravagante e exagerada que a rede, naturalmente, pegou mais peixe.
Desde a explosão do escândalo do Banco Master, a piadinha com sorriso amarelo em Brasília é no sentido de: “Eu não participei das festas de Vorcaro… (silêncio) Mas só porque ele não me convidou”.
Era luxo demais, charuto demais, uísque demais, mulher demais, farra demais. E sem fim.
Tinha método.
Encontros íntimos esses sobre os quais há um esforço tremendo em Brasília para não deixar vazar são parte do negócio e da estratégia. É trabalho. Com lazer, é verdade, mas trabalho.
Quando se convida uma autoridade da República para uma festa regada a tudo e mais um pouco, na cabeça dos anfitriões, demonstra-se, primeiramente, empatia, compreensão com “o peso” da rotina no centro do poder.
O Macallan ou as suíças funcionam dentro desse raciocínio, registre-se como uma forma de dizer que se reconhece que aquela autoridade precisa, digamos, desopilar.
Desopilar, aliás, é um ponto fraco dos poderosos que desembarcam em Brasília. Muitos estão longe da família, idealizam o trabalho na capital federal, se decepcionam e têm dificuldades de lidar com as pressões.
Com as festinhas, Vorcaro e tantos outros antes dele, com menos investimento e ostentação transformava gente que se acha poderosa demais em pessoas comuns, frágeis, que precisam “descansar” e “aproveitar a vida”.
É aí que entrava o trabalho.
Assim, o banqueiro conquistava confiança extrema, lealdade sem manchas e uma intimidade que nenhuma reunião de negócio em gabinete proporciona.
Parceiros de trabalho viravam “parças”. O banqueiro Daniel Vorcaro virava Dani. Ministro da Suprema Corte era chamado pelo primeiro nome, sem nenhum aposto. E por aí vai.
Na última semana, a coluna ouviu quase uma dezena de lideranças em Brasília para tentar entender a essência dessas festas, do ponto de vista da construção de relacionamento no poder.
“Esses convescotes funcionam para formar grupo de domínio. Igual aqueles aparelhos para atrair mosca, sabe? É uma forma mais fácil de controlar um grupo maior”, resumiu um ex-deputado, que decidiu se afastar de Brasília.
“Ninguém está falando, mas em várias festas de Brasília com autoridades há drogas também”, foi além outro ex-parlamentar, falando de maneira genérica, sem provas e preservando nomes.
No jogo de Brasília, sempre haverá quem tenha algo a oferecer e alguém para aceitar. De caneta a apartamento milionário. Todo mundo tem um preço de brinde?
O toma lá, dá cá que muda realmente os ventos do poder ocorre fora dos plenários e dos palácios. É nas festinhas, com ou sem suíças, que corruptos e corruptores se fazem íntimos e criam cumplicidade.
Antes de Vorcaro, vale lembrar, donos de construtoras, empreiteiras e frigoríficos já dominaram e tiveram Brasília na mão.
Vorcaro, porém, escalou a produção de um jeito nunca antes visto. O olhinho de gente que nunca tinha brilhado brilhou diante do envolvente poderoso do Master.
Em meio à Lava Jato, quando Vorcaro era um jovem mineiro desconhecido e sem CDBs, empresas e órgãos da administração pública investiram pesado em “governança e compliance”. Equipes foram formadas. Contratações a peso de ouro.
Com a implosão da operação, no governo de Jair Bolsonaro, o empenho e a modinha com o tema sim, virou modinha perderam força.
Provavelmente, a ascensão e o declínio de Vorcaro vão mexer, de novo, com a forma como empresas se relacionam com e em Brasília. E em como autoridades lidam com essas empresas.
A situação sem precedentes deve servir de alerta para os figurões de bets e terras raras, por exemplo.
Se tiver um mínimo de juízo e não duvide se não tiver , a turma vai pisar em ovos, com o perdão do clichê.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o próximo escândalo.