Justiça mantêm preso homem suspeito de furtar mansão da família Vorcaro

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O homem de 41 anos, preso em flagrante por envolvimento em um furto milionário ocorrido em uma mansão da família Vorcaro, em um condomínio fechado em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve a prisão convertida em preventiva. A decisão foi dada nessa terça-feira (23/6), após audiência de custódia.

A residência alvo do assalto pertence à família Vorcaro, que tem integrantes presos investigados no escândalo envolvendo o Banco Master sob suspeitas de fraudes financeiras e formação de organização criminosa. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a prisão em flagrante do suspeito foi considerada legal e regular, sem vícios formais ou materiais.

Nas investigações, a polícia localizou, em um imóvel onde o suspeito estava hospedado, um cofre digital com sinais evidentes de arrombamento, além de camisas novas com etiquetas, cartões bancários e aparelhos celulares. Foram encontrados também um relógio de luxo, joias com diamantes, bolsas de grife de luxo e uma pistola calibre .380.

Ao ser questionado pelos policias, o investigado apresentou versões contraditórias sobre sua residência e não conseguiu explicar de forma convincente a procedência dos objetos encontrados. Os militares também registraram que ele teria admitido espontaneamente a prática de furtos em casas luxuosas.

A decisão foi dada pela juíza Renata Magalhães, que destacou que o suspeito possui histórico de condenações criminais anteriores, especialmente por furtos qualificados. Ainda conforme ela, o homem responde a outros procedimentos criminais. Para a Justiça, os elementos reunidos indicam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública

Prejuízo milionário

O assalto à mansão da família do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, soma um prejuízo estimado de R$ 5 milhões em bens. A casa fica localizada no condomínio de luxo Capitão do Mato, na BR-356, na Grande BH.

No mesmo local, o pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, foi preso no mês passado. Ele é apontado pela Polícia Federal (PF) como gerenciador de uma milícia pessoal de Vorcaro, dentre outros crimes investigados pela operação Compliance Zero.

Familiares entraram em contato com a Polícia Militar para denunciar o caso nessa terça-feira. Ninguém estava na mansão na hora do crime. O suspeito foi denunciado por uma mulher com quem se relacionava, que disse ter visto um cofre arrombado em sua casa. A prisão ocorreu no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de BH.

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Em nota, a Polícia Civil afirmou ter ratificado a prisão e instaurado inquérito policial para apuração do caso. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, e os bens foram restituídos à família do banqueiro.