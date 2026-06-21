Drone que buscava cachorro levou Vorcaro a recorrer ao Sicário

Ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado pela Polícia Federal (PF) por coordenar uma milícia particular especializada em intimidação, monitoramento e perseguição de pessoas que contrariavam a instituição financeira, teria se aproveitado de seu grupo para investigar um drone que sobrevoou sua casa. O equipamento, no entanto, não tinha ele como alvo: era usado para buscar um cachorro perdido.

Na última terça-feira (16/6), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça retirou o sigilo de dois processos relacionados às apurações sobre um esquema de corrupção e fraude bilionária no Master. O movimento aconteceu horas antes do julgamento que manteve presos Henrique Vorcaro, pai de Daniel, e Felipe Vorcaro, primo dele.

De acordo com informações do blog de Malu Gaspar, do jornal O Globo, Vorcaro escreveu para Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, que um drone filmava sua casa e que precisava de ajuda.

“Precisando [de] ajuda sua. Tem um drone filmando minha casa no Miguelão. Tinha que mandar alguém lá”, disse o empresário, referindo-se à casa onde morava em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 26 de março de 2024.

“Estou mandando agora lá a Turma e [para] apreender esse drone. Quer que vá de viatura? Ou descaracterizada?", respondeu Sicário. “Acho que viatura [é] melhor. Que aí quem fez ficará com medo, se não conseguir pegar”, definiu o empresário.

Luiz Phillipi Mourão era coordenador de dois grupos de intimidação do empresário, inclusive o “A Turma”, que era composto por seis policiais e era voltado a ameaças presenciais, juntamente com obtenção de informações sigilosas e intimidação. Ele recebia R$ 1 milhão por mês para o cargo. Mourão foi preso em uma das fases da Operação Compliance Zero e se matou em uma unidade da Polícia Federal em Belo Horizonte, no início de março.

O outro grupo liderado por Sicário era o “Os Meninos”, que tinha perfil mais tecnológico, com atuação em invasões digitais, derrubada de perfis e monitoramento ilegal.

Ainda na mesma troca de mensagens obtidas pelos investigadores e divulgadas pelo blog, Mourão afirmou que iria fazer um boletim de ocorrência na delegacia de crimes contra o patrimônio e também providenciar um equipamento antidrones para sinalizar quaisquer monitoramentos na casa do então dono do Master.

"Não sei se chama mais atenção isso não? Tô em dúvida", questionou Vorcaro. “No caso é invasão de privacidade. Mas você quem manda”, respondeu Mourão. Momentos após esta troca de mensagens, o policial aposentado Marilson Roseno, integrante d’A Turma, disse que as chuvas atrapalharam as buscas pelo drone e seu proprietário, mas que iriam tentar novamente depois.

Dez dias depois, em 5 de abril, o drone voltou a sobrevoar a região da casa e Vorcaro acionou mais uma vez seus capangas. Como resposta, Marilson sugeriu que fossem levantadas informações sobre as pessoas que trabalhavam na casa do empresário por “precaução”.

Porém, uma hora depois da sugestão e antes de qualquer apuração paralela, Marilson contou ao Sicário que encontrou o operador do drone: Elias Martins, um produtor musical que procurava um cachorro perdido.

“Eu entrei em contato com o Elias, conversei com ele, expliquei com ele que não poderia estar usando o drone naquela região, que os moradores estavam se sentindo incomodados e que não seria uma boa ideia ele estar com o drone ali. Ele me prometeu que não ia mais usar”, contou o policial ao Sicário.

Momentos depois, Sicário encontrou um cartaz que informava sobre o sumiço de “Pitoco”, um cão vira-lata de 10 anos perdido na região do condomínio Vale do Sol, e enviou a Vorcaro.

Em conversa com o O Globo, Elias contou que Marilson havia sido invasivo, mas que “pessoal de condomínio é complicado mesmo”. Ao blog, afirmou que o sobrevoo era próximo à BR-365, às margens do condomínio, sem sobrevoar o perímetro exato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da “paranoia”, Vorcaro foi preso 1 ano e 7 meses depois, em novembro de 2025, quando tentava embarcar em um avião particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na época, a PF apontou risco de fuga. Ele foi solto e acabou sendo preso pela segunda vez em março deste ano, na terceira fase da Operação Compliance Zero.