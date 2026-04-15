Investigadores não têm dúvidas de que ‘Sicário’ se matou
Phillipi Mourão morreu horas depois de ser preso acusado de integrar uma suposta "milícia privada"
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Investigadores do caso do Banco Master dizem não ter dúvidas de que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário“, tirou a própria vida horas depois de ser preso, no início de março.
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As imagens em poder da PF, segundo relatos, não têm cortes nem pontos cegos e mostram o momento em que Phillipi Mourão, sozinho na cela, se enforca com uma camisa de manga comprida amarrada às grades.
Quem viu as cenas chama a atenção para a rapidez do ato: o homem vai ao banheiro e, ao retornar, age de forma imediata, sem hesitação aparente.
Investigadores agora tentam entender o que levou Phillipi Mourão a reagir daquela forma enquanto aguardava a audiência de custódia. A Superintendência da PF em Belo Horizonte espera o resultado do exame toxicológico, que deve indicar se ele estava sob efeito de substâncias.
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A família afirma que ainda não teve acesso às imagens nem ao laudo do Instituto Médico Legal com a causa da morte.