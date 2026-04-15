Investigadores não têm dúvidas de que ‘Sicário’ se matou

Investigadores do caso do Banco Master dizem não ter dúvidas de que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário“, tirou a própria vida horas depois de ser preso, no início de março.

As imagens em poder da PF, segundo relatos, não têm cortes nem pontos cegos e mostram o momento em que Phillipi Mourão, sozinho na cela, se enforca com uma camisa de manga comprida amarrada às grades.

Quem viu as cenas chama a atenção para a rapidez do ato: o homem vai ao banheiro e, ao retornar, age de forma imediata, sem hesitação aparente.

Investigadores agora tentam entender o que levou Phillipi Mourão a reagir daquela forma enquanto aguardava a audiência de custódia. A Superintendência da PF em Belo Horizonte espera o resultado do exame toxicológico, que deve indicar se ele estava sob efeito de substâncias.

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A família afirma que ainda não teve acesso às imagens nem ao laudo do Instituto Médico Legal com a causa da morte.