Escritórios de advocacia apresentam propostas para defender Vorcaro

Dois dos três escritórios de advocacia procurados pela família de Daniel Vorcaro apresentaram propostas para assumir a defesa do dono do Banco Master. A movimentação ocorre em meio a tentativa de fechar uma nova equipe para apresentar, pela terceira vez, um acordo de delação premiada à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR), logo após a rejeição da segunda proposta.

Um terceiro escritório de Brasília também foi procurado, mas recusou o caso. A informação é da CNN Brasil.

Os dois escritórios que se interessaram no caso e aguardam resposta da família são o de Daniel Bialski, que tem forte trânsito no STF, e o do casal Cezar e Vânia Bitencourt. Os Bitencourt ficaram conhecidos por fechar a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por causa desse acordo com a PF, o militar, que é apontado como o principal delator do caso da trama golpista, recebeu uma pena branda de 2 anos de reclusão em regime aberto. Já o criminalista Bernardo Fenelon, também especialista em delações, saiu da disputa.

Vorcaro teria ficado assustado com a chance de voltar para a Papuda, transferência estudada pela PF em razão de interrupção das negociações. Ele quer juntar um material mais robusto para a nova proposta, que deve ser apresentada nos próximos dias. Além disso, o avanço da delação de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, gerou medo de que o acordo de Vorcaro seja inviabilizado.

Caso um novo escritório de advocacia seja contratado, esta será a quarta troca de defesa de Vorcaro. Hoje, o caso está sob responsabilidade do advogado Sérgio Leonardo, ex-presidente da OAB-MG, que ficou sozinho no cargo depois que José Luis Oliveira Lima, o ‘Juca’, deixou o caso em maio.

Em um cenário em que a PGR não aceite as propostas, uma vez que, pelo histórico, Vorcaro apresenta informações já conhecidas pelas autoridades, a equipe de defesa poderá enfrentar uma ação penal.

Histórico de rejeições

Vorcaro tenta um acordo de delação há meses. A última proposta foi rejeitada porque a PGR considerou que não trazia revelações novas. Para os investigadores, as informações apresentadas já eram conhecidas e faziam parte da Operação Compliance Zero.

Essa última tentativa incluía citações ao senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), investimentos no filme biográfico de Jair Bolsonaro, 'Dark Horse', e repasses de R$ 61 milhões. O site The Intercept Brasil divulgou áudios em que o presidenciável cobrava R$ 134 milhões do banqueiro para financiar o longa.

Na primeira proposta, de abril, a PF abriu prazo para novas informações, mas o acordo não seguiu. Na segunda, o banqueiro focou mais em se defender dos repasses do que em revelar novos personagens do esquema.

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Daniel Vorcaro está preso na Superintendência da PF em Brasília. A expectativa é que o ministro André Mendonça, relator do Caso Master no Supremo, decida sobre a transferência dele para outro presídio ainda nesta semana, como pede a PF.