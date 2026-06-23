Gilmar diz que atuação de Mendonça está "errada" em investigação
Em entrevista ao Roda Viva, decano do STF afirmou que condutas atribuídas ao relator do Caso Master têm "algo de errado"
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes criticou a atuação do também ministro André Mendonça na relatoria do Caso Master e disse que ela está errada.
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A declaração foi feita durante entrevista ao vivo no Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (22/6). O decano, que é presidente da Segunda Turma até final de junho, também disse acreditar que não há risco de Mendonça perder a relatoria.
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Gilmar contou que teve uma conversa com Mendonça, em que o relator teria afirmado que recebeu um advogado com uma proposta de delação seletiva. “Aqui já é uma impropriedade, porque a lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público Federal ou a Polícia Federal (PF) e o relator”, alegou.
Na visão de Gilmar, a conduta é um “erro crasso”. “Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado”, afirmou o ministro, que também defendeu a importância de “não se repetir erros do passado”.
Mendonça é responsável pela investigação da Operação Compliance Zero, da PF, no STF. Ele também é relator de inquérito sobre a investigação sobre fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS.
O ministro André Mendonça é o relator das investigações sobre as fraudes financeiras do Banco Master desde fevereiro de 2026, após o afastamento do ministro Dias Toffoli. A saída de Toffoli ocorreu em meio a uma série de decisões controversas na condução do processo, entre elas a imposição de sigilo sobre provas e a divulgação de vínculos do magistrado com pessoas interessadas no caso, como o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Master.
A fala complementa um cenário de tensão entre os dois ministros, que se tornou público na semana passada durante o julgamento sobre a manutenção da prisão de familiares do empresário Daniel Vorcaro. Na sessão, Mendonça reagiu às críticas de Gilmar à condução das investigações, afirmou que recusou uma “delação seletiva” apresentada pelo ex-dono do Banco Master e disse que “perderam o pudor”, em referência ao que considerou tentativas de interferência nas apurações. O relator também rebateu comparações com a Operação Lava Jato.
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Nos bastidores, o confronto é visto por integrantes do Congresso e do governo como a manifestação mais explícita de uma divisão interna que se aprofundou no STF, em meio às investigações do caso. Para pessoas ligadas aos ministros, as divergências entre Gilmar e Mendonça vão além de questões processuais e refletem disputas sobre os limites das apurações e o papel da Corte diante de um escândalo que atinge empresários, políticos e autoridades dos três Poderes.