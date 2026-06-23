Gilmar diz que atuação de Mendonça está "errada" em investigação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes criticou a atuação do também ministro André Mendonça na relatoria do Caso Master e disse que ela está errada.

A declaração foi feita durante entrevista ao vivo no Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (22/6). O decano, que é presidente da Segunda Turma até final de junho, também disse acreditar que não há risco de Mendonça perder a relatoria.

Gilmar contou que teve uma conversa com Mendonça, em que o relator teria afirmado que recebeu um advogado com uma proposta de delação seletiva. “Aqui já é uma impropriedade, porque a lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público Federal ou a Polícia Federal (PF) e o relator”, alegou.

Na visão de Gilmar, a conduta é um “erro crasso”. “Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado”, afirmou o ministro, que também defendeu a importância de “não se repetir erros do passado”.

Mendonça é responsável pela investigação da Operação Compliance Zero, da PF, no STF. Ele também é relator de inquérito sobre a investigação sobre fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS.

O ministro André Mendonça é o relator das investigações sobre as fraudes financeiras do Banco Master desde fevereiro de 2026, após o afastamento do ministro Dias Toffoli. A saída de Toffoli ocorreu em meio a uma série de decisões controversas na condução do processo, entre elas a imposição de sigilo sobre provas e a divulgação de vínculos do magistrado com pessoas interessadas no caso, como o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Master.

A fala complementa um cenário de tensão entre os dois ministros, que se tornou público na semana passada durante o julgamento sobre a manutenção da prisão de familiares do empresário Daniel Vorcaro. Na sessão, Mendonça reagiu às críticas de Gilmar à condução das investigações, afirmou que recusou uma “delação seletiva” apresentada pelo ex-dono do Banco Master e disse que “perderam o pudor”, em referência ao que considerou tentativas de interferência nas apurações. O relator também rebateu comparações com a Operação Lava Jato.

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Nos bastidores, o confronto é visto por integrantes do Congresso e do governo como a manifestação mais explícita de uma divisão interna que se aprofundou no STF, em meio às investigações do caso. Para pessoas ligadas aos ministros, as divergências entre Gilmar e Mendonça vão além de questões processuais e refletem disputas sobre os limites das apurações e o papel da Corte diante de um escândalo que atinge empresários, políticos e autoridades dos três Poderes.