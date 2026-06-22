PGR defende envio do caso 'Dark horse' a Mendonça e Fachin definirá relator
STF avalia que o ministro já analisa o assunto e que a investigação, pedida pelo deputado federal Lindberg Faria (PT), também deveria ficar com ele
compartilheSIGA
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta segunda-feira (22/6) que o presidente da Corte, Edson Fachin, decida se um pedido de investigação que envolve o filme "Dark horse" deve ficar sob sua relatoria ou do ministro André Mendonça.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A medida foi tomada após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar pelo envio do caso a Mendonça. O órgão avaliou que o ministro já analisa o assunto e que, por isso, essa nova investigação também deveria ficar com ele.
Leia Mais
A solicitação de investigação foi apresentada pelo vice-líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados, o parlamentar Lindbergh Farias (PT-RJ). Ele pediu a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no inquérito que apura a atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.
Segundo Lindbergh, Flávio teria trabalhado para captar dinheiro junto ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar o filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, e o montante poderia ter sido destinado a manter Eduardo nos EUA, como suspeita a Polícia Federal (PF).
O documento do petista também aponta que os recursos poderiam ter sido utilizados não apenas para a manutenção de Eduardo no exterior, onde ele vive desde fevereiro do ano passado, mas também para financiar a campanha de sanções e tarifas pela anistia do pai.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Flávio e Eduardo negam a hipótese. O senador disse que só tratou com Vorcaro para conseguir angariar recursos para realizar o longa-metragem. Já o ex-deputado chamou de "tosca" a suspeita da PF porque, segundo ele, seu status de migração vedaria recebimento de valores.