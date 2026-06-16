‘Não tenho medo’: em embate com Gilmar, André Mendonça faz desabafo e manda recados

Não se pode deixar passar de forma alguma algumas das declarações feitas pelo ministro do STF André Mendonça nesta terça-feira, 16, durante julgamento na Primeira Turma.

Mendonça é relator do caso Master e protagonizou momentos de forte embate com Gilmar Mendes.

O PlatôBR resumiu as principais falas.

“Perderam o pudor”

“Me chega uma proposta por um advogado… Perderam o pudor, ministro Gilmar. ‘Queremos fazer uma delação seletiva’. Falaram isso na minha cara. Eu disse: ‘Não faço questão de delação. Agora, delação seletiva comigo não’.”

“Não tenho medo”

“Eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar. Vossa excelência apontou que, para ser ministro do Supremo, é preciso ter coragem. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente.”

“Não busco ser estrela”

“Não ajo por pressão da mídia, nem busco a mídia. Não tenho grupos de mídia. Não dou entrevistas. Não busco ser estrela. Sou um servidor público.”

“Não dormiria tranquilo”

“Não se prende para delação. Não dormiria tranquilo se fizesse isso. Seria abjeto. E eu não presto a trabalhos abjetos. Se prende quem está praticando crime, obstruindo a Justiça, tentando ocultar provas ou quando há continuidade delitiva. Levei quatro anos para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prender. Ao contrário, tenho pesar.”

“Eu preciso ter coragem”

“Eu sei que hoje, para parar do jeito que está [a investigação], o polo mais frágil sou eu. Mas eu preciso ter coragem.”

“Tem mais coisa por vir”

“Eu havia determinado a preservação do iCloud do Sicário [o ‘Sicário’ de Daniel Vorcaro, que se matou na prisão]. Esta semana determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá, o que deixou armado o Sicário. Eu não sei.”

“Não vou admitir”

“O que eu não vou admitir é tentativa de desacreditar a atuação, seja a minha como relator, seja a dos investigadores. Não vou transformar o certo em errado. A investigação, no que depender de mim, seguirá seu curso.”

“Não na minha relatoria”

“A delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados dizem: ‘Ah, não vai pegar todo mundo?’. Estou preocupado com o que a investigação determinar, não se será todo mundo ou não. Em outros casos, temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria.”

“Eu não sou cego”

“A defesa até apresentou proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Até porque parece haver setores atuando para criar um vício. Tudo o que querem é criar um vício [no processo]. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Estou acompanhando os movimentos.”

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“Faço questão”

“Faço questão de publicar minhas decisões. É uma forma de a sociedade criticá-las. Há decisões públicas e outras que podem ficar sob sigilo, restritas aos magistrados. É distinto.”