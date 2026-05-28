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Gilmar pede vista e adia julgamento sobre mudanças na lei da Ficha Limpa

Decisão do ministro, na prática, permite que políticos que aguardavam uma decisão, como Eduardo Cunha, continuem aptos a concorrer nas eleições deste ano

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
28/05/2026 18:37

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Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal STF
Ministro Gilmar Mendes, do STF, pediu vista em ação que trata de mudanças nos prazos de inelegibilidade aplicados pela Lei da Ficha Limpa; relatora, ministra Cármen Lúcia, e Luiz Fux já votaram contra alterações crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes suspendeu o julgamento de uma ação que trata de mudanças nos prazos de inelegibilidade aplicados pela Lei da Ficha Limpa. O magistrado apresentou um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, o que faz com que a situação fique paralisada na Corte.

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O Supremo julga ação que foi protocolada pelo partido Rede Sustentabilidade contra a Lei Complementar 219 de 2025, que definiu que o prazo de inelegibilidade começa a contar da data da condenação – e não do fim do cumprimento da pena.

No momento em que Gilmar pediu vista, haviam dois votos contra as mudanças na lei, da relatora, ministra Cármen Lúcia, e do ministro Luiz Fux.

Entre as principais mudanças, a lei que alterou a Ficha Limpa unificou em 12 anos o prazo máximo de inelegibilidade para políticos condenados em diversas ações por improbidade administrativa.

Se esse dispositivo for validado pela Corte, a decisão pode liberar as candidaturas de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal, do ex-deputado Eduardo Cunha e dos ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Sérgio Cabral.

Julgamento paralisado

Com a suspensão, o julgamento fica paralisado em até 90 dias, o que pode fazer com que uma decisão seja tomada em plena campanha eleitoral. No entanto, outro magistrado pode pedir vista, ou destaque, quando o julgamento sai do plenário virtual, onde está atualmente, e passa a ser votado no plenário físico, com placar começando do zero.

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Na norma atual, Arruda, Eduardo Cunha e outros, estão elegíveis. No entanto, a situação pode mudar de acordo com o entendimento do Supremo neste julgamento.

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