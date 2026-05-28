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FISCALIZAÇÃO

ALMG pode realizar reunião secreta sobre investigação na Educação

Pedido busca acesso à investigação sigilosa sobre contrato de R$ 348 milhões, sem licitação, para aquisição de livros; mais de R$ 170 milhões já foram pagos

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
28/05/2026 14:26

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Plenário da ALMG pode ter reunião secreta para discutir investigações da CGE sobre educação
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode ter reunião secreta para discutir investigações da CGE na Secretaria de Estado de Educação crédito: William Dias/ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pode realizar, nos próximos dias, uma reunião secreta para ter acesso a informações sigilosas sobre a investigação que apura possíveis irregularidades na compra de material didático pela Secretaria de Estado de Educação.

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A possibilidade foi levantada a partir de pedido apresentado pela deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), presidente da Comissão de Educação, durante reunião ordinária do plenário nesta quinta-feira (28/5). O requerimento se baseia no artigo 40 do Regimento Interno da Casa, que autoriza sessões reservadas quando a divulgação dos trabalhos puder comprometer investigações ou atingir direitos individuais.

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O objetivo da reunião seria obter detalhes sobre o andamento da apuração conduzida pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), que investiga um contrato de R$ 348 milhões firmado sem licitação, em dezembro de 2025, para aquisição de livros destinados à rede estadual de ensino. A decisão deve ser tomada pelo presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite (MDB). 

O contrato foi assinado na gestão do então secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, exonerado do cargo em 28 de abril. Rossieli já havia ocupado o cargo de ministro da Educação no governo Michel Temer e comandado secretarias estaduais em outras unidades da federação antes de ser nomeado pelo ex-governador Romeu Zema (Novo) para comandar a pasta da Educação

A CGE informou ao Legislativo, durante audiência pública realizada ontem, que não poderia fornecer informações detalhadas por se tratar de investigação em curso e sob sigilo. Segundo o órgão, os relatórios produzidos até o momento são preliminares e não conclusivos.

 “Nós temos o dever constitucional da fiscalização e, portanto, temos o direito de ter acesso às informações da investigação em curso na Controladoria-Geral do Estado. Elas estão em sigilo para que não haja interferência no curso da investigação, mas a Assembleia pode ter acesso ao que foi apurado até agora”, afirmou Beatriz, que preside a Comissão de Educação da ALMG. 

A deputada também criticou a manutenção do contrato, mesmo com as suspeitas de irregularidades e defendeu seu cancelamento imediato. “Os contratos ainda estão em vigor e milhões de reais da educação estão indo pelo ralo. O caso é grave e a Assembleia precisa dar uma resposta mais efetiva sobre isso”, disse.

Segundo parlamentares, a apuração teve início antes mesmo da assinatura do contrato, a partir de denúncia apresentada por um servidor público em dezembro de 2025. Ainda assim, o acordo foi formalizado dias depois e teve pagamentos autorizados em curto intervalo de tempo.

De acordo com os deputados, mais de R$ 170 milhões já teriam sido pagos à empresa contratada. Além disso, um novo contrato, no valor de R$ 49 milhões, foi firmado em março deste ano com o mesmo grupo econômico, mesmo após os primeiros alertas técnicos.

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A CGE informou que o processo foi encaminhado à Polícia Civil e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e que a conclusão das investigações está prevista para ocorrer em cerca de 60 dias.

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