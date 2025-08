Oposição convoca novo secretário de Educação de Zema para audiência

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O bloco de oposição ao governador Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) já convocou o novo secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, empossado no cargo nesta quarta-feira (6/8), para uma audiência pública com o objetivo de apresentar o plano de trabalho da educação básica e do ensino superior no estado.

O requerimento é de autoria da deputada Beatriz Cerqueira (PT), presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia; assinado também pelo deputado Betão (PT), presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e Assistência Social; pelo deputado professor Cleiton (PV), presidente da Comissão de Cultura; e pelo deputado Luizinho (PT), vice da Comissão de Educação.

Rossieli assume a pasta no lugar de Igor Alvarenga, que ficou no cargo durante três anos. O novo secretário terá como uma das suas missões retomar as assembleias da comunidade escolar sobre a adesão ao Programa de Escolas Cívico-Militares no estado, suspensas pelo governo em julho usando como justificativa o período de recesso escolar.

O assunto deve ser o principal tema da audiência, uma vez que o modelo de ensino é rejeitado pelos deputados que convocaram a reunião e pelos sindicatos que representam os servidores da Educação.

Beatriz Cerqueira ainda enviou um pedido de informação para o Ministério da Educação (MEC) para que sejam esclarecidas quais medidas foram adotadas junto aos secretários de estado de educação para reverter a militarização das escolas públicas, de acordo com o Decreto Federal nº 11.611 de 2023, assinado pelo presidente Lula (PT) e que acabou com o modelo de ensino.

Em coletiva após sua posse, o novo secretário disse que vai retornar a discussão sobre as escolas cívico-militares nos próximos 15 dia, após uma reavaliação do processo das assembleias.

"Fazer o processo de discussão durante as férias, obviamente, não deu certo. A gente precisa ter um processo muito mais cuidadoso, mais participativo e a gente vai conseguir construir. Mas a gente vai ter um processo de discussão para as escolas muito mais amplo. Espero, nos próximos 15 dias, trazer de volta esse tema reorganizado, num novo planejamento", afirmou Rossieli Soares.