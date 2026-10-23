Agro investe em tecnologia, mas problema dentro da porteira ameaça resultados

O agronegócio brasileiro nunca esteve tão tecnológico. Máquinas modernas, genética avançada e ferramentas de gestão transformaram a produtividade no campo. Mas, enquanto os investimentos em inovação crescem, um desafio continua preocupando os produtores: encontrar, motivar e manter bons profissionais.

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A dificuldade de contratar mão de obra qualificada, a rotatividade e a falta de engajamento têm levado empresários rurais a repensar a maneira como administram suas equipes.

Para Lucas Siqueira, produtor agrícola em Guaíra (SP) e influenciador digital, a tecnologia sozinha não garante resultados.

"Você pode estar na melhor região, pode ter a melhor tecnologia e a melhor genética, mas se não tiver pessoas comprometidas à frente do seu negócio, você não vai atingir os seus objetivos."

O problema também passa por uma mudança no perfil dos trabalhadores. Salário e estabilidade continuam importantes, mas reconhecimento, capacitação e oportunidades de crescimento ganharam espaço nas relações de trabalho.

"Hoje você tem uma geração que adora reconhecimento. Então você precisa reconhecer, treinar e capacitar seu time para você ter o direito de cobrar dele", afirma Lucas.

Premiar a equipe pode ser uma solução. Mas como fazer isso sem aumentar os custos?

Diante desse cenário, programas de incentivo e premiação por desempenho surgem como alternativas para estimular a produtividade e valorizar profissionais que superam metas.

O desafio está na forma de pagamento.

Ainda é comum que produtores concedam bonificações em dinheiro sem regras formalizadas ou critérios objetivos. Dependendo das características do pagamento, essa prática pode gerar encargos adicionais e riscos trabalhistas.

A legislação, porém, prevê uma alternativa.

Com a Reforma Trabalhista, a Lei nº 13.467/2017 passou a prever que prêmios concedidos por liberalidade do empregador, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado, não integram a remuneração nem a base de encargos trabalhistas e previdenciários, desde que atendidos os requisitos legais.

Isso permite estruturar programas de reconhecimento sem necessariamente elevar os custos da folha de pagamento. Mas a segurança depende do enquadramento correto da premiação, e não apenas da forma como ela é paga.

Segundo Viviane Guimarães, diretora da Incentive, empresa com mais de 40 anos de atuação em soluções para premiações corporativas, a informalidade é um dos principais problemas.

"Muitos produtores e empresários já entenderam que precisam incentivar suas equipes, mas ainda fazem isso de maneira informal. Quando não há estrutura, o que era para ser um incentivo pode se transformar em risco."

Para a especialista, estabelecer regras claras, metas mensuráveis e critérios de pagamento é fundamental para que o reconhecimento funcione como ferramenta de gestão.

"Quando existe um modelo bem definido e uma empresa contratada especializada, é possível reconhecer mais, com economia e segurança", explica.

Reconhecer também é uma estratégia para reter talentos

Mais do que uma recompensa financeira, o reconhecimento pode contribuir para criar vínculos entre os profissionais e o negócio. No campo, onde a experiência e o conhecimento das operações fazem diferença na produtividade, perder um bom colaborador pode significar custos com novas contratações, treinamento e adaptação.

Por isso, investir em capacitação, estabelecer metas claras e valorizar resultados são práticas que podem ajudar produtores a construir equipes mais comprometidas.

"Se as pessoas se sentirem felizes trabalhando na sua empresa e perceberem que também estão alcançando os sonhos delas, elas não vão querer ir embora", destaca Lucas.

"Para você ter um time sólido, que produz e que te entrega os resultados que você quer alcançar dentro do seu negócio, você precisa reconhecer as pessoas que caminham com você", comenta Lucas Siqueira, produtor rural e influenciador digital.

Premiação estruturada também pode trazer vantagens fiscais ao produtor

Além de estimular a produtividade e ajudar na retenção de profissionais, a premiação estruturada pode oferecer benefícios financeiros e tributários ao negócio rural.

Uma das vantagens de contar com empresas especializadas, como a Incentive, é a formalização dos pagamentos e a emissão de nota fiscal, permitindo maior controle e comprovação das despesas.

Para empresas tributadas pelo Lucro Real, despesas com programas de incentivo podem ser dedutíveis na apuração do Imposto de Renda e da CSLL, desde que atendam aos requisitos legais. Produtores rurais pessoas físicas também podem ter a possibilidade de considerar esses gastos na apuração do resultado da atividade rural, quando caracterizados como despesas de custeio necessárias e devidamente comprovadas.

Outro benefício está na economia de encargos trabalhistas e previdenciários. Quando a premiação atende às condições previstas na legislação, os valores podem não integrar a remuneração do trabalhador, evitando encargos adicionais sobre esses pagamentos.

Na prática, isso significa que o produtor pode reconhecer melhor sua equipe, controlar custos e ainda aproveitar oportunidades de eficiência tributária.

Por isso, mais do que escolher como pagar uma premiação, é importante contar com uma estrutura que ofereça documentação, controle e segurança jurídica.

O futuro do agro também depende de quem trabalha nele

A modernização do agronegócio continuará exigindo investimentos em tecnologia, infraestrutura e eficiência. Mas os resultados dessas iniciativas dependem diretamente das pessoas responsáveis por colocá-las em prática.

Nesse contexto, a gestão de pessoas deixa de ser apenas uma questão administrativa e passa a fazer parte da estratégia de produtividade das propriedades rurais.

Reconhecer profissionais, incentivar resultados e fazer isso com planejamento financeiro e segurança tributária pode ser um diferencial competitivo para o produtor.

Afinal, por trás de toda safra bem-sucedida, existe uma equipe que faz o trabalho acontecer.

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