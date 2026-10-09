Dubai lança o campeonato global Create AI Agents, com prêmios que ultrapassam 2,5 milhões de AED

Dubai lançou o campeonato Create AI Agents, uma competição global que convida inovadores a desenvolverem soluções práticas e escaláveis com agentes de IA para enfrentarem desafios do mundo real. O prêmio total ultrapassa 2,5 milhões de AED.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261008528498/pt/

Dubai has launched the Create AI Agents Championship as part of its efforts to accelerate the adoption and development of Agentic AI (Photo: AETOSWire)

O lançamento do campeonato foi anunciado por Sua Alteza, o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da defesa dos Emirados Árabes Unidos e presidente do conselho executivo de Dubai, que incentivou inovadores de todas as partes do mundo a participar.

Liderado pela Câmara de Economia Digital de Dubai, o campeonato tem como objetivo acelerar a adoção de IA agentiva e apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras com forte potencial de aplicação prática, escalabilidade e crescimento comercial. Ele também busca incentivar a criação de soluções capazes de gerar valor mensurável para indivíduos, empresas e a sociedade.

A competição está aberta a inovadores, com ou sem formação técnica, sem exigência de idade mínima. Indivíduos e equipes podem se inscrever com uma ideia inovadora, um protótipo ou um produto mínimo viável em estágio inicial. Empresas já estabelecidas, por sua vez, podem apresentar uma nova solução ou capacidade de agente de IA.

Os participantes competirão em quatro categorias: melhor agente de IA social, melhor agente de IA pessoal, melhor agente de IA empresarial e melhor agente de IA juvenil. O vencedor de cada uma delas receberá 550 mil AED. Além disso, um dos quatro vencedores também receberá o título de “Agente de IA do Ano” e 1 milhão de dirhams (AED).

Os participantes são incentivados a identificar desafios prioritários, desenvolver agentes de IA para resolvê-los, testar seu impacto e explorar seu potencial para transformação em produtos, serviços e empreendimentos comerciais viáveis e escaláveis.

O campeonato também oferecerá aos participantes acesso a treinamento avançado, oficinas práticas, conteúdo de aprendizagem individualizada, sessões especializadas e orientação para apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de suas soluções.

As inscrições foram abertas em 7 de outubro e serão encerradas em dezembro de 2026.

Para saber mais, acesse http://www.dubaichamberdigital.com/en/create-ai-agents

Sobre a Câmara de Economia Digital de Dubai

A Câmara de Economia Digital de Dubai trabalha para posicionar Dubai como líder global na economia digital. Seu mandato inclui atrair empresas, talentos e investimentos, criando um ambiente favorável ao crescimento dos negócios digitais.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mohamad Mouzehem

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