Por trás das suítes do The Eye Motel, cada ambiente nasce de um destino

O que existe por trás de uma suíte temática? No The Eye Motel, em Londrina (PR), a resposta começa antes da escolha dos móveis, das cores ou dos equipamentos. Cada ambiente nasce de uma ideia que orienta o projeto e define a atmosfera que será apresentada ao hóspede. À frente do empreendimento, o empresário e influenciador Pedro Ramalho desenvolveu uma proposta em que as suítes são concebidas a partir de referências que remetem a destinos, paisagens, estilos de viagem e sensações. O objetivo é fazer com que cada espaço tenha uma identidade própria, em vez de apenas reproduzir a estrutura tradicional de um quarto.

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A criação de uma suíte começa com a escolha de um conceito. A partir dele, diferentes elementos são combinados para dar forma à proposta: a iluminação ajuda a estabelecer o clima, as cores reforçam a identidade visual, os materiais contribuem para a composição estética e a tecnologia complementa a experiência. A decoração também tem papel importante, porque cada detalhe precisa conversar com a ideia que inspirou o ambiente.

"Então, cada projeto parte de uma referência: pode ser uma cidade, uma paisagem, uma estética, uma sensação ou até um estilo de viagem", explica Pedro.

Essa preocupação com a concepção dos espaços está ligada à maneira como o empresário enxerga a relação entre ambiente e experiência. No The Eye Motel, a proposta de surpreender começa antes mesmo de o hóspede chegar à suíte. A fachada de 15 metros de altura, inteiramente revestida em vidro, com cortinas vermelhas e manequins, cria uma apresentação visual inusitada e transforma a entrada do empreendimento em parte da experiência.

A combinação de elementos arquitetônicos e cenográficos desperta a curiosidade desde o primeiro contato com o local e antecipa o caráter singular da proposta.

Já no interior, a descoberta ganha um novo significado. Em vez de desenvolver suítes que se diferenciem apenas pelos equipamentos disponíveis, Pedro aposta em cenários com personalidades distintas, inspirados em destinos, paisagens e estilos de viagem. A ideia é que, ao abrir a porta do quarto, o hóspede tenha mais um momento de surpresa ao se deparar com uma composição visual e uma atmosfera próprias daquele ambiente. "Eu gosto muito da ideia de que o hóspede abra a porta e tenha alguns segundos de surpresa. Que ele não sinta que entrou apenas em mais um quarto, mas que entrou em uma história", afirma.

A experiência também é pensada a partir dos sentidos. Música, iluminação, conforto, tecnologia e gastronomia fazem parte do conjunto que ajuda a definir a atmosfera de cada estadia. Uma banheira, um recurso tecnológico ou um detalhe de decoração não são vistos isoladamente, mas como componentes de uma proposta maior. A intenção é que o hóspede explore o ambiente, descubra seus recursos e aproveite o espaço de diferentes maneiras. "O que torna as suítes especiais é justamente essa personalidade. Eu não quero que todas pareçam iguais. Cada uma precisa provocar uma sensação diferente", diz Pedro Ramalho.

Por trás dessa estratégia existe ainda um processo de observação da resposta do público. Durante a transformação do The Eye Motel, o empresário passou a compartilhar nas redes sociais os bastidores das reformas e a evolução dos ambientes. Com isso, os seguidores começaram a acompanhar o desenvolvimento das suítes, criando expectativas sobre os espaços e demonstrando interesse em conhecer pessoalmente aqueles que descobriram pela internet.

Segundo Pedro, alguns visitantes chegam ao estabelecimento já sabendo o nome de determinada suíte ou querendo conhecer um ambiente específico que viram nos vídeos. A repercussão também permite observar como o público reage às escolhas de design e aos detalhes de cada projeto.

O processo de criação continua com novos ambientes previstos para o empreendimento. Entre os próximos lançamentos anunciados estão Tokyo, Texas e Oasis, nomes que antecipam referências distintas para as suítes.

Embora cada projeto tenha sua própria identidade, a proposta é manter a mesma atenção à construção dos cenários, combinando conceito, decoração e recursos disponíveis para oferecer experiências diferentes. O empresário também planeja ampliar os investimentos em gastronomia, incluindo refeições, café da manhã e drinks, entendendo que esses elementos podem complementar a experiência vivida dentro de cada ambiente.

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Ao explicar a proposta do The Eye Motel, Pedro resume a ideia que orienta o desenvolvimento das suítes: "Eu sempre digo que a gente não cria apenas suítes, a gente cria destinos". A frase traduz uma lógica em que o projeto começa com uma inspiração e ganha forma por meio de decisões que vão da escolha das cores aos recursos tecnológicos. Mais do que diferenciar quartos, o desafio está em transformar uma referência em um ambiente reconhecível, com atmosfera e personalidade próprias. É nesse processo, nos detalhes escolhidos e na relação entre cada elemento, que está o que existe por trás das suítes do The Eye.