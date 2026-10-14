Gerson, peça rescisão de contrato e indenize o Cruzeiro

Quando o ex-treinador em atividade Tite indicou Gerson ao Cruzeiro, eu prontamente falei aqui neste espaço e no nosso JaeciCarvalhoEsportes, que o time celeste fazia um péssimo negócio, principalmente por ser Gerson um jogador mediano, que nem de longe valeria os 27 milhões de euros pagos por ele ao Zenit, da Rússia. Ele foi recebido como um cara que levaria o Cruzeiro aos grandes títulos, mas isso era ilusão do apaixonado torcedor. Gerson fracassou na Itália, na França e na Rússia. Teve dois bons momentos no Flamengo, com excepcionais jogadores como Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, que carregavam o time nas costas. Foi coadjuvante em 2019 e 2024. De lá para cá, mostrou-se o mesmo jogador apático, com as mãos na cintura quando perde a bola, sem vestir a camisa azul com o respeito que ela merece. Não quero aqui culpar apenas Gerson pelas más atuações do Cruzeiro, mas como maior negociação da história do clube, tem que ser cobrado como tal.

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Eu disse que se o Cruzeiro tivesse investido essa grana toda em Almada ou Luiz Henrique seria perfeito, pois são jogadores protagonistas e ganhadores de taças. Já Gerson nunca fez um gol com a camisa do Cruzeiro, deu raríssimas assistências e seus passes para os lados ou para trás são sua marca registrada. Peguem o terceiro gol do Bragantino e vocês perceberão que jogadores do clube paulista que estavam na sua própria intermediária passaram correndo por Gerson, que ficou parado e olhando. Lá na frente, chutaram na trave, no rebote, outro chute e defesa de Otávio, e por fim o terceiro gol. Enquanto isso, Gerson nem no meio-campo estava. Uma vergonha! Lembro de vários jogos dele no Flamengo onde punha a mão na cadeira e não voltava para marcar. Se não é bom marcador, deveria ser, pelo menos, bom armador, mas ele está bem longe disso.

A sorte do Cruzeiro é que o campeonato é bem nivelado por baixo, e, mesmo perdendo pontos e tomando 4 gols do pior ataque da competição, o Bragantino, o time ainda está perto do terceiro e quarto lugares que dão vaga direta para a Libertadores. E outros fatores podem acontecer, como Fla, Palmeiras ou Fluminense, um deles campeão da Libertadores, o que abriria uma quinta vaga, e o Galo, que pode ser campeão da Sula, também abrindo mais uma vaga, caso chegue entre os ponteiros no Brasileirão. Jogar uma partida mal faz parte, ninguém vence todos os jogos. O que o torcedor reclama é da postura do time ou da falta de postura. Jogadores acomodados, sabedores de que o salário estará na conta religiosamente no quinto dia útil. Abro um parêntese para Matheus Pereira, que vejo driblar, deixar os companheiros na cara do gol e marcar seus próprios gols. Esse sim, honra a camisa azul. Tem torcedor que reclama dele, pois não ganha títulos. Isso é fato, mas que ele é excelente jogador, não tenho a menor dúvida.

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Não concordo com cobranças em aeroportos ou CTs. A cobrança tem que ser feita na arquibancada, com faixas de cabeça para baixo, vaias, ou mesmo não indo ao estádio. Nunca vi time nenhum melhorar porque houve cobrança de torcedor em seu local de trabalho. Se eu fosse Gerson, sentaria com a diretoria e pediria para ser negociado, ou mesmo uma rescisão de contrato, indenizando o clube. Não deu certo, não dará e não me parece que ele esteja disposto a fazer mais do que tem feito até aqui. O pai dele tem a mania de dizer: “respira que é de graça”. No caso do filho dele, não é de graça não. Custou caro, fora os salários astronômicos, na maior e mais fracassada negociação da história do clube. Gerson, peça desculpas pelos serviços não prestados e vá respirar outros ares, mesmo a gente sabendo que isso nunca sairá de graça.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.