Jovem trabalha em uma criação de porcos no exterior, mas decide voltar ao país natal e relata por que uma experiência única não sai como ele havia planejado

Daniel Rubio encerrou sua jornada na Dinamarca para retornar à Espanha após trabalhar por cerca de um mês em uma fazenda de porcos. O jovem buscou o país nórdico para viver uma experiência diferente e economizar dinheiro, mas os planos mudaram.

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Ele explicou os motivos de sua volta em um vídeo no TikTok. "Vou voltar para a Espanha, vou para a Dinamarca, vamos deixar a fazenda para trás", confessou Daniel. "Foi uma experiência única, mas as coisas nem sempre saem como esperamos, como imaginamos."

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Apesar de reconhecer a dificuldade da escolha, ele se diz feliz com o resultado. "Decidi voltar para a Espanha. Sou muito grato. Estou partindo mentalmente mais forte do que nunca."

Deixando a Dinamarca para trás

Daniel encontrou o emprego em uma área rural remota, com a cidade mais próxima a 11 quilômetros de distância. "Isto é o meio do nada, literalmente. É assim por quilómetros e quilómetros", relatou na época. O alojamento estava incluído no trabalho.

A intenção inicial era aproveitar o período como um retiro para poupar, mas a realidade foi outra. "Sou uma pessoa muito sociável e extrovertida, e ver as mesmas três pessoas todos os dias tem sido difícil para mim", explicou. "Eu via 500 mil porcos por dia, mas apenas três pessoas, e isso não é certo para mim."

As condições de trabalho também influenciaram. Segundo Daniel, o maior impacto não foi a tarefa em si, mas a sensação de não fazer nada além de trabalhar e ficar em casa. Ele também recebeu menos horas do que esperava.

O jovem detalhou que sua jornada era das 7h15 às 15h30, somando cerca de 40 horas semanais. O salário era de 140 coroas dinamarquesas por hora, o que resultava em aproximadamente 3.000 euros brutos mensais. Desse valor, ele estimava gastar 1.000 euros em impostos, 400 euros de aluguel e 70 euros por semana com alimentação.

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Agora, Daniel retorna à Espanha com novos planos e um projeto que, segundo ele, "pode ser realmente ótimo". Ele também garante que continuará criando conteúdo para suas redes sociais. "Estou muito feliz, decidi sair. Foi uma decisão difícil, mas estou muito feliz porque acho que é uma ótima decisão", concluiu, afirmando que leva da experiência uma nova aventura pessoal: "Poderei dizer que trabalhei em uma fazenda de porcos."