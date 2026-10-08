Projeto amplia segurança e renda para entregadores

O Instituto Livre de Assédio, organização sem fins lucrativos criada a partir da atuação do ecossistema Livre de Assédio, foi selecionado na quarta chamada do iFood Chega Junto, edital nacional do iFood voltado ao apoio de iniciativas de inovação social para entregadores e suas comunidades. O projeto Meu Delivery Livre: Segurança, Renda e Inclusão no iFood será realizado ao longo de nove meses em Salvador (BA) e Olinda (PE) e prevê a capacitação direta de 500 pessoas e o impacto indireto de outras 1.500.



A iniciativa nasce do reconhecimento de que o trabalho por aplicativos representa uma porta de entrada poderosa para a geração de renda — e que ampliar esse acesso de forma estruturada, segura e acolhedora pode transformar trajetórias de vida. O projeto une inclusão produtiva, capacitação digital, geração de renda e suporte contínuo, com prioridade para quem mais pode se beneficiar dessa oportunidade: mulheres — especialmente mães solo e mães atípicas —, pessoas negras periféricas, mulheres LBT e jovens em situação de vulnerabilidade. Em Salvador, serão capacitadas 400 pessoas; em Olinda, outras 100.



A metodologia prevê diagnóstico territorial, mobilização comunitária, bootcamps presenciais e conteúdos digitais sobre entrada no iFood, estratégias de renda, planejamento do trabalho, prevenção ao assédio e à discriminação e utilização dos canais de denúncia e suporte da plataforma. A jornada também inclui mentoria de 30 dias, grupos de apoio e acompanhamento inicial, além da articulação com secretarias públicas, equipamentos como CRAS, CREAS, Casa da Mulher Brasileira e redes locais de proteção. O modelo será acompanhado por indicadores como cadastro e ativação no iFood, renda média após 30 dias, retenção, participação feminina e NPS.



A seleção marca também uma nova etapa para o Instituto Livre de Assédio, que amplia sua atuação de impacto social por meio de parcerias com empresas e doadores privados. Braço sem fins lucrativos do ecossistema Livre de Assédio, o Instituto atua na construção de soluções que conectam direitos, segurança, educação, inclusão e políticas públicas. Com o apoio do iFood, o Meu Delivery Livre pretende testar e validar em Salvador e Olinda uma metodologia que possa ser replicada em outros territórios brasileiros, criando uma infraestrutura social de acesso, proteção e permanência no trabalho por aplicativo.

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Chega Junto: investimento em inovação social para quem faz o delivery



Criado pelo iFood, o Chega Junto é um edital nacional de inovação social que apoia projetos capazes de gerar impactos positivos e duradouros na vida de entregadores, suas famílias e comunidades. A iniciativa prevê investimento de até R$ 10 milhões em projetos relacionados a temas como segurança, saúde e bem-estar, inclusão produtiva, geração de renda e meio ambiente. Na edição atual, organizações sem fins lucrativos também podem apresentar propostas.



Selecionado na quarta chamada do programa, o Instituto Livre de Assédio é uma organização sem fins lucrativos que atua na prevenção de violências, acolhimento de vulnerabilidades e construção de ambientes mais seguros, inclusivos e livres de violência. Desde 2017, desenvolve e implementa programas de capacitação, assistência social, governança, integridade, segurança psicológica e políticas públicas, combinando metodologia própria, evidências, tecnologia e articulação entre governo, iniciativa privada e sociedade civil.



Com presença em 12 estados e mais de 2 milhões de pessoas impactadas por seus programas, o Instituto já treinou mais de 45 mil profissionais em parceria com o Governo do Rio de Janeiro e atua na implementação de protocolos e políticas públicas de prevenção ao assédio. O apoio do iFood permite que esse conhecimento seja aplicado a um novo desafio de inclusão produtiva: garantir que mais pessoas possam acessar e permanecer no trabalho por aplicativo com segurança, informação, apoio e perspectivas de geração de renda.



Para saber mais, basta acessar o site do Instituto Livre de Assédio.