Quem é São Bruno, santo celebrado nesta terça-feira?

Celebrado em 6 de outubro, São Bruno nasceu em 1030 em uma nobre família alemã de Colônia. Sua vida transcorreu entre a Alemanha, França e Itália, em uma Europa marcada por agitação e mobilidade. Ele frequentou a escola de São Cuniberto e logo se tornou Cônego da igreja local por nomeação do Bispo.

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Mais tarde, Bruno foi para Reims, na França, para estudar e lecionar. Foi lá que se deparou com a simonia, prática de compra e venda de cargos eclesiásticos que se espalhava pela Igreja. Essa corrupção o fez sentir desgostoso pelo mundo secular.

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A escolha pela vida de eremita

Enquanto dirigia a escola onde estudou, o Bispo de Reims faleceu, e Bruno era o sucessor natural. O cargo foi ocupado por Manassés de Gournay, a quem ele havia acusado de simonia, o que gerou uma ruptura definitiva. Forçado a se retirar, Bruno decidiu abandonar o mundo.

Após um período no eremitério de Molesme sob orientação de São Roberto, ele sentiu que seu caminho era outro. Acompanhado por seis companheiros com ideais semelhantes, apresentou-se ao Bispo de Grenoble. O bispo lhes cedeu um terreno inacessível em Chartreuse, a quase 1.200 metros de altitude.

A fundação dos Cartuxos

Nesse local isolado, Bruno e seus companheiros construíram cabanas de palha para morar e uma pequena igreja de pedra, consagrada em 1085. Ali, viviam uma vida de silêncio e oração, com a vida comunitária reduzida ao essencial. O objetivo era se distanciar dos mercenários simoníacos e viver o Evangelho radicalmente.

Sem a intenção de fundar algo novo, a experiência deu origem a uma nova ordem monástica: os Cartuxos. A redação formal da regra da ordem, no entanto, só ocorreu com o quinto prior, Guigues, embora Bruno tenha escrito muitas cartas e reflexões.

O chamado do Papa e o fim da vida

Após seis anos em Chartreuse, Bruno foi convocado a Roma por um antigo aluno, o Papa Urbano II, que o queria como conselheiro. Ele obedeceu, mas o abandono da vida monástica foi custoso. Sua permanência em Roma durou poucos meses, pois conseguiu autorização para se transferir para a Calábria.

O Papa quis nomeá-lo Bispo de Régio Calábria, mas Bruno recebeu de um fidalgo um território na localidade de Torre. Ali, fundou uma nova comunidade de eremitas, onde hoje fica a cidade de Serra São Bruno. Ele passou seus últimos anos no local vivendo como sempre desejou até sua morte em 1101.

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O culto a São Bruno foi autorizado por Leão X em 1514 e ele foi oficialmente canonizado por Gregório XV em 1623, segundo o Vaticano News. Em 2011, o Papa Bento XVI o descreveu: “O monge, deixando tudo, por assim dizer, arrisca e se expõe à solidão e ao silêncio para viver apenas do que é essencial”.