PCO rompe com Lula e orienta voto nulo no segundo turno

O Partido da Causa Operária (PCO) orientou voto nulo no segundo turno da eleição presidencial disputado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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A decisão da legenda ocorreu após a realização da 39ª Conferência Nacional no domingo (11/10). O posicionamento oficial foi divulgado por meio de nota nessa segunda-feira (12/10).

Durante a conferência partidária, o candidato derrotado do PCO à presidência, Rui Costa Pimenta, defendeu o voto nulo e lançou críticas ao PT e ao governo Lula.

Rui Costa Pimenta declarou que "o PT fez uma aliança com aquilo que tem de pior no regime político brasileiro, que é o STF. O PT compactuou com o atentado do STF contra os direitos democráticos da população. Ele não é um candidato de oposição que representa a oposição das massas ao regime político".

O PCO apoiou o PT na eleição de 2022, na disputa entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). Em 2026, a legenda adotou outro caminho ao analisar o cenário nacional.

A avaliação do partido é que Lula chega à disputa como representante de "um bloco que reúne o petismo, setores do STF e da direita tradicional". A agremiação apontou que o petista estaria comprometido com a "política do grande capital".

No primeiro turno da eleição, Rui Costa teve 0,01% dos votos válidos, totalizando 15.024 votos. Com esse resultado, o candidato ficou em último lugar entre os presidenciáveis.

Cenário de apoios no segundo turno

Outros nomes que concorreram à presidência não declararam apoio a nenhum dos candidatos até aqui ou optaram pela neutralidade:

O ativista Renan Santos (Missão);

O veterinário Wilson Grassi (Democrata).

Outros concorrentes definiram aliança com a candidatura petista e anunciaram que darão apoio a Lula no segundo turno:

Samara Martins, da UP;

Edmilson Costa, do PCB;

Hertz Dias, do PSTU.

O senador Flávio Bolsonaro recebeu apoio de quatro nomes na reta final da disputa presidencial:

Augusto Cury (Avante);

Ronaldo Caiado (PSD);

Romeu Zema (Novo);

Clariana Barão (DC). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.