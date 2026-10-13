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ELEIÇÕES 2026

Lula assina decreto para facilitar bloqueio de celulares em presídios

Nova medida nacional visa cortar comunicação de líderes do crime organizado às vésperas do 2º turno. Veja como funcionará o bloqueio total de sinal

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Estado de Minas
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Repórter
13/10/2026 12:43 - atualizado em 13/10/2026 12:44

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2022 - A eleição de 2022 colocou frente a frente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Lula liderou o primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos, seguido de perto por Bolsonaro, com 43,20%; Simone Tebet (MDB) terminou em terceiro, com 4,16%. A votação decisiva ocorreu em 30 de outubro e terminou com a vitória de Lula, que recebeu 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. Foi a menor diferença percentual em uma eleição presidencial brasileira até então.
2022 - A eleição de 2022 colocou frente a frente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Lula liderou o primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos, seguido de perto por Bolsonaro, com 43,20%; Simone Tebet (MDB) terminou em terceiro, com 4,16%. A votação decisiva ocorreu em 30 de outubro e terminou com a vitória de Lula, que recebeu 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. Foi a menor diferença percentual em uma eleição presidencial brasileira até então. crédito: Cláudio Kbene/PR

O governo federal publicou nesta terça-feira (13/10) um decreto que institui um programa nacional para acelerar o bloqueio de celulares e de outros meios de comunicação empregados ilegalmente no interior de presídios. A publicação da norma ocorreu às vésperas do segundo turno.

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Em busca da reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mobiliza discursos direcionados à área da segurança pública, apontada como uma das principais preocupações dos eleitores e ponto central dos debates nacionais. Na última semana, Lula defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), texto que amplia o papel do governo federal no combate direto ao crime organizado. Ele também apresentou o lema de sua campanha: "Para o povo trabalhador, proteção; para o bandido, prisão".

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Varreduras coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública retiraram quase 10 mil celulares de unidades prisionais brasileiras nos últimos três anos. O objetivo central é interromper a comunicação de presidiários, que continuam praticando delitos dentro dos estabelecimentos penais e mantêm contato com comparsas situados do lado de fora.

Mecanismos do decreto

A iniciativa formaliza um modelo de cooperação que une a União, os estados, o Distrito Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O planejamento estruturado foca em dois formatos de atuação:

  • o bloqueio de telefones celulares identificados de forma individual;

  • a interrupção coordenada de sinais de radiocomunicação em perímetros de segurança definidos ao redor das unidades prisionais.

A operação prevê que as administrações penitenciárias estaduais identifiquem os aparelhos em circulação e repassem relatórios com informações técnicas. O envio desses dados será feito por meio de uma plataforma digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública conectada ao Sistema Nacional de Informações Penais (Sisdepen).

O direcionamento dos procedimentos ocorre conforme a natureza de cada demanda técnica registrada:

  • no caso de celulares individualizados, a solicitação é encaminhada ao fluxo de bloqueio do Banco Nacional de Celulares com Restrição;

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  • nos casos de interrupção de sinal nas áreas delimitadas, os dados seguem para a Anatel, que adota as medidas legais cabíveis e analisa pedidos ligados ao funcionamento de bloqueadores.

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