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Ricardo Cavalcanti recebe homenagem em Capri

Médico brasileiro integra a comissão científica do evento e apresenta sua experiência no tratamento da mama tuberosa

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Repórter
08/10/2026 11:45

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Ricardo Cavalcanti recebe homenagem em Capri
Ricardo Cavalcanti recebe homenagem em Capri crédito: DINO

O Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti recebeu homenagem durante o Plastic Surgery Capri 2026 — “When Science Meets La Dolce Vita”, realizado de 5 a 7 de outubro, na ilha de Capri, na Itália. O encontro reuniu representantes de 30 nacionalidades dos cinco continentes, entre nomes de destaque da cirurgia plástica mundial.

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Integrante da comissão científica internacional, Cavalcanti recebeu uma placa de reconhecimento por sua participação no colegiado. A homenagem marcou sua contribuição ao encontro, dedicado à troca de experiências e ao debate científico entre especialistas de diferentes países.

Na programação, o médico brasileiro apresentou a palestra “Tuberous Breasts: Personal Experience” — “Mama tuberosa: experiência pessoal”, compartilhando sua experiência na abordagem do tema. Sua participação levou ao debate internacional conhecimentos desenvolvidos na prática da cirurgia plástica brasileira.

A presença de Cavalcanti na comissão científica e como palestrante reforça sua atuação na formação médica e no intercâmbio de conhecimento entre profissionais e instituições de diferentes países.

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Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), presidente do Instituto Carlos Chagas e diretor do Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, Ricardo Cavalcanti reúne atividades assistenciais, acadêmicas e de gestão em sua trajetória.



Website: https://www.instagram.com/drricardocavalcanti/

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