Ricardo Cavalcanti recebe homenagem em Capri

O Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti recebeu homenagem durante o Plastic Surgery Capri 2026 — “When Science Meets La Dolce Vita”, realizado de 5 a 7 de outubro, na ilha de Capri, na Itália. O encontro reuniu representantes de 30 nacionalidades dos cinco continentes, entre nomes de destaque da cirurgia plástica mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Integrante da comissão científica internacional, Cavalcanti recebeu uma placa de reconhecimento por sua participação no colegiado. A homenagem marcou sua contribuição ao encontro, dedicado à troca de experiências e ao debate científico entre especialistas de diferentes países.

Na programação, o médico brasileiro apresentou a palestra “Tuberous Breasts: Personal Experience” — “Mama tuberosa: experiência pessoal”, compartilhando sua experiência na abordagem do tema. Sua participação levou ao debate internacional conhecimentos desenvolvidos na prática da cirurgia plástica brasileira.

A presença de Cavalcanti na comissão científica e como palestrante reforça sua atuação na formação médica e no intercâmbio de conhecimento entre profissionais e instituições de diferentes países.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), presidente do Instituto Carlos Chagas e diretor do Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, Ricardo Cavalcanti reúne atividades assistenciais, acadêmicas e de gestão em sua trajetória.