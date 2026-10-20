A ciência por trás da falta de atenção em rotinas: por que cérebros com TDAH parecem desligar em tarefas comuns mas brilham sob pressão intensa

Jornalista formada pela UniCarioca, apaixonada por informar e contar histórias. Atua na produção de conteúdos diversos, transitando por diferentes temas e formatos, com olhar atento para o interesse público, a cultura e o cotidiano.

A perda de concentração em tarefas cotidianas monótonas é um dos traços mais comuns em pessoas neurodivergentes. Estudos em neurociência apontam que esses episódios de dispersão temporária não decorrem de desinteresse ou preguiça, mas refletem a forma como cérebros com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) gerenciam a dopamina diante de estímulos com baixa recompensa imediata.

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O surfista de ondas gigantes Pedro Scooby ilustra essa dinâmica com clareza. Frequentemente lembrado por momentos de desatenção em situações rotineiras e programas televisivos, o atleta aciona um estado de presença absoluta justamente sob cenários de risco extremo ou desafios motores complexos.

Como a mente desatenta consegue operar em alta performance?

O cérebro diagnosticado com TDAH apresenta oscilações funcionais marcadas entre a dispersão involuntária e a concentração extrema. Em momentos rotineiros, a ativação excessiva da rede neural em modo padrão dispersa a atenção para múltiplos pensamentos internos.

Contudo, diante de estímulos de alta exigência ou perigo físico iminente, esse mecanismo se inverte. A liberação súbita de noradrenalina e dopamina calibra o córtex pré-frontal, silencia o ruído perceptual e viabiliza o hiperfoco imediato.

Essa resposta química explica a precisão de esportistas radicais na tomada de decisões em frações de segundo ao enfrentar ondas imensas ou descidas velozes: a intensidade do momento provê o nível neuroquímico necessário para travar a atenção no presente.

A distração constante é sempre sinal de genialidade esportiva?

A dispersão contínua sem canais de autorregulação não é indicativo de alta performance. Há um mito recorrente em ambientes digitais de que todo déficit de atenção esconde um talento atlético ou intelectual adormecido, tese que a literatura médica refuta.

O hiperfoco não administrado tende a gerar estafa mental e prejuízos no cotidiano. Sem diagnóstico formal, acompanhamento multiprofissional e rotinas adaptadas, a instabilidade atencional compromete tanto a vida profissional quanto o convívio social.

Nos atletas de alto rendimento, o resultado surge da união entre rotinas rigorosas de treino e estratégias intencionais de modulação atencional. Para esses profissionais, a atividade física funciona como um organizador fisiológico que ancora a energia mental dispersa.

O organismo cobra um preço biológico após longos intervalos de hiperfoco. Estados prolongados de atenção máxima esgotam estoques de neurotransmissores e sobrecarregam o sistema nervoso central, exigindo recuperação consciente para afastar a estafa cognitiva.

Especialistas em medicina do sono e psiquiatria ressaltam que repousos programados, atividades de descompressão e sono reparador são indispensáveis para restaurar a clareza executiva.

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Reconhecer que a dispersão muitas vezes sinaliza cansaço neurobiológico ajuda a transformar a perda de foco em um alerta fisiológico para pausar antes que o estresse prejudique a saúde e o desempenho.