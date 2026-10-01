Agência Nagase amplia seu ecossistema digital em 2026

A Agência Nagase amplia seu ecossistema digital ao longo de 2026, em um período marcado por novos projetos, expansão de marcas, desenvolvimento de plataformas educacionais e fortalecimento de sua atuação em marketing digital e performance. O movimento acontece em um mercado que continua em expansão no ambiente digital e estabelece novas bases para os projetos que a empresa pretende desenvolver em 2027.

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O cenário de publicidade digital também reforça a relevância desse movimento. Segundo dados do estudo Digital Adspend 2026, realizado pelo IAB Brasil em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) e divulgado pela Folha de S.Paulo, os investimentos em publicidade digital no Brasil alcançaram R$ 42,7 bilhões em 2025, crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior. O levantamento também aponta crescimento acumulado de 80% desde 2020, reforçando a presença dos canais digitais nas estratégias de comunicação das empresas.

Nesse ambiente de expansão, a Agência de Marketing Digital Nagase manteve ao longo de 2026 sua atuação voltada à geração de leads, mídia paga, análise de dados e desenvolvimento de campanhas para empresas de diferentes segmentos. Paralelamente à operação de agência, a empresa avançou na construção de um ecossistema formado por marcas, plataformas, conteúdos e projetos relacionados ao ambiente digital, ampliando suas possibilidades de atuação para além da prestação tradicional de serviços.

Um dos movimentos realizados durante o ano foi a ampliação da atuação no segmento de tráfego pago. A empresa passou a integrar ao seu portfólio a marca Agência de Tráfego Pago, fortalecendo sua posição em uma área diretamente relacionada à gestão de campanhas, aquisição de clientes e performance. O movimento se conecta ainda ao desenvolvimento da Agência de Tráfego, criando diferentes pontos de presença digital em torno de um dos principais segmentos de atuação da empresa.

A expansão ocorre em um momento em que as estratégias de publicidade digital passam a exigir maior integração entre mídia, dados, segmentação, conteúdo e análise de comportamento. De acordo com o levantamento do IAB Brasil, repercutido pela Folha de S.Paulo, as redes sociais responderam por 55% dos investimentos digitais em 2025, enquanto search representou 26%, demonstrando a relevância de diferentes canais dentro do ecossistema de mídia online. Esse cenário reforça a necessidade de estratégias cada vez mais estruturadas para empresas que disputam atenção e oportunidades no ambiente digital.

Outro destaque de 2026 foi o fortalecimento da atuação da Agência Nagase na área de educação. A empresa desenvolveu a Nagase Academy, plataforma voltada ao desenvolvimento de conhecimentos relacionados ao marketing digital, com conteúdos direcionados a empresários, empreendedores e profissionais interessados em aquisição de clientes e performance. Entre os projetos está o Curso de Tráfego Pago, desenvolvido para apresentar conceitos e práticas relacionados à criação, gestão e otimização de campanhas de publicidade digital.

A frente educacional também ganhou uma segunda plataforma dentro do ecossistema da empresa. O Como Superar é uma solução de educação desenvolvida para oferecer conteúdos e conhecimentos em diferentes áreas, ampliando a atuação da empresa no segmento educacional. A iniciativa complementa a Nagase Academy e representa uma nova frente dentro da estratégia de desenvolvimento de plataformas próprias, com propostas e públicos distintos.

Para William Nagase, CEO da Agência Nagase, 2026 representa um período de construção de novas bases para o crescimento. “2026 foi um ano de construção. Ampliamos nossa atuação, desenvolvemos novos projetos e fortalecemos nossa presença em diferentes frentes. A ideia é construir um ecossistema que combine serviços, educação, conteúdo e tecnologia”, afirma.

A perspectiva para 2027 está diretamente relacionada a essa transformação. A Agência Nagase pretende continuar acompanhando a evolução da inteligência artificial, das plataformas de publicidade, da automação e das ferramentas de análise de dados, avaliando como essas tecnologias podem ser incorporadas aos projetos desenvolvidos para empresas e também às plataformas educacionais. Esse avanço no ambiente empresarial brasileiro abre novas frentes para estratégias de marketing, produção de conteúdo, automação e análise de comportamento.

Além da tecnologia, a empresa prevê a continuidade da expansão de seu ecossistema de marcas e plataformas digitais. A estratégia envolve ampliar conteúdos, testar novos formatos educacionais, desenvolver projetos relacionados a marketing e tráfego pago e criar novas possibilidades de interação com empresários, profissionais e consumidores. A expectativa é que 2027 seja marcado pela evolução dos projetos construídos ao longo de 2026 e pela criação de novas iniciativas alinhadas às mudanças do mercado digital.

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A trajetória construída durante 2026 passa, dessa forma, a representar uma etapa importante na história da Agência Nagase. O ano reúne a expansão da atuação em marketing digital, o fortalecimento do segmento de tráfego pago, o desenvolvimento da Nagase Academy, a ampliação da frente educacional com o Como Superar e a construção de novos projetos digitais. Para 2027, a empresa projeta continuidade, inovação e novas iniciativas, mantendo como pilares a performance, a educação, a tecnologia e a evolução constante de seu ecossistema digital.