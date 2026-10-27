Sharon Stone aposta em exercícios curtos aos 68 anos: o detalhe de sua rotina que transforma tarefas do dia a dia em oportunidades para movimentar o corpo

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A atriz de "Total Recall" e "Basic Instinct", Sharon Stone, revelou que mantém a forma física por meio de exercícios regulares de baixo impacto. Para ela, a atividade física não exige passar horas na academia levantando cargas pesadas. A prática consiste em incorporar movimentos suaves ao cotidiano com um pouco de resistência.

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Em entrevista à "Vogue Adria", a artista declarou que muitas pessoas acreditam na necessidade de levantar vários quilos o tempo todo na academia, mas que ela prefere apenas movimentar o corpo periodicamente ao longo do dia.

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Pesos leves e equipamentos práticos

Sharon aproveita o período sentada à mesa para exercitar os músculos. Ela usa braceletes com pesos nos braços enquanto trabalha no computador e permanece com os acessórios durante todo o expediente, ressaltando à "Vogue" que pequenos hábitos geram grandes diferenças.

A atriz também integra itens portáteis ao seu dia a dia, como:

um objeto plástico curvado semelhante a um skate, utilizado para equilíbrio e treino da região central do corpo;

o aparelho ThighMaster, de Suzanne Somers, posicionado entre as pernas enquanto assiste à televisão, utilizado também por seus filhos e amigos adolescentes nos braços para trabalhar bíceps e tríceps.

Treinos em gravações e hidroginástica

Nos intervalos entre as tomadas nos sets de filmagem, a vencedora do Globo de Ouro realiza exercícios corporais tradicionais para desenvolver músculos. Ela faz elevações de pernas, chutes para trás, abdominais, flexões e afundos, além de empurrar pesos de chumbo para cima durante 15 minutos.

Outra atividade constante é a hidroginástica em sua piscina, praticada por uma hora e meia, cinco dias por semana. Os exercícios acontecem totalmente abaixo da superfície da água, com pesos de dois quilos e meio em cada tornozelo e em cada braço. Ao encerrar o treino aquático, a artista senta nos degraus da piscina e pedala com as pernas.

Ioga e dança integradas à mente

A programação diária inclui uma mistura de ioga, treino de respiração e coreografia, permitindo meditar, respirar e se movimentar de maneira simultânea. Sharon adota uma abordagem que conecta mente e corpo.

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Nos momentos de treino, ela realiza o que chama de meditações físicas, lê textos budistas e dança ao som de variados estilos musicais, adaptando as canções de acordo com o seu humor.