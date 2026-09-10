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'ENTEDIADA'

Sharon Stone adere ao celibato e diz que ainda procura o amor de sua vida

Segundo a atriz, ela está em um momento da vida em que gostaria de passar o tempo com alguém de quem realmente gosta

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Folhapress - Notícias
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Repórter
10/09/2026 16:00

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O rompimento da artéria cerebral deixou sequelas significativas, e Sharon Stone levou sete anos para se recuperar completamente. Nesse período, precisou reaprender a andar, falar e ler.
Stone declarou que, apesar de ter tido muitos romances, ainda não encontrou o grande amor de sua vida crédito: - Instagram/Arquivo Pessoal

Sharon Stone, de 68 anos, revelou, durante entrevista ao podcast Breakdown, que aderiu ao celibato. A prática é a escolha voluntária de uma pessoa de se manter solteira e se abster de relações sexuais.

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Segundo a atriz, ela está em um momento da vida em que gostaria de passar o tempo com alguém de quem realmente gosta. Stone disse que não acha mais graça em relacionamentos casuais.



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"Agora que meus filhos já cresceram, quero alguém que seja meu companheiro, não apenas alguém com quem transar. Já estou meio entediada com isso", afirmou.

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Stone também declarou que, apesar de ter tido muitos romances, ainda não encontrou o grande amor de sua vida. A atriz já foi casada duas vezes: primeiro com o produtor Michael Greenburg, entre 1984 e 1990, e depois com o jornalista Phil Bronstein, de 1998 a 2004.


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