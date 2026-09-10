Sharon Stone adere ao celibato e diz que ainda procura o amor de sua vida

Sharon Stone, de 68 anos, revelou, durante entrevista ao podcast Breakdown, que aderiu ao celibato. A prática é a escolha voluntária de uma pessoa de se manter solteira e se abster de relações sexuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a atriz, ela está em um momento da vida em que gostaria de passar o tempo com alguém de quem realmente gosta. Stone disse que não acha mais graça em relacionamentos casuais.

"Agora que meus filhos já cresceram, quero alguém que seja meu companheiro, não apenas alguém com quem transar. Já estou meio entediada com isso", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Stone também declarou que, apesar de ter tido muitos romances, ainda não encontrou o grande amor de sua vida. A atriz já foi casada duas vezes: primeiro com o produtor Michael Greenburg, entre 1984 e 1990, e depois com o jornalista Phil Bronstein, de 1998 a 2004.