O que é 'dark romance' e por que o gênero literário virou um fenômeno?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O 'dark romance', ou romance sombrio, deixou de ser um nicho para se tornar um verdadeiro fenômeno no mercado editorial. Impulsionado por comunidades on-line, especialmente no TikTok, o gênero conquista leitores que buscam histórias de amor que fogem do convencional e exploram os cantos mais obscuros da psicologia humana. No Brasil, o movimento acompanha a tendência global, com grandes editoras criando selos dedicados exclusivamente ao gênero para atender à demanda crescente.

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Diferente dos romances tradicionais, que costumam apresentar enredos leves e finais felizes, o 'dark romance' mergulha em temas tabus e relacionamentos complexos. As narrativas são construídas em torno de dinâmicas de poder, moralidade ambígua e protagonistas que desafiam a ideia clássica de herói, atraindo um público cada vez maior e mais engajado.

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O que caracteriza o Dark Romance?

A principal característica do gênero é a presença de temas maduros e controversos. Histórias de vingança, obsessão e cativeiro são comuns, assim como protagonistas anti-heróis, que agem de maneira questionável. O objetivo não é romantizar atitudes tóxicas, mas explorar a complexidade de personagens que vivem em um universo moralmente cinzento.

Os relacionamentos retratados são intensos e repletos de tensão. A dinâmica entre os personagens principais é o motor da trama, geralmente envolvendo um jogo de poder e controle que se desenrola ao longo do livro. A atração é inegável, mas o caminho até um possível final feliz é turbulento e imprevisível.

Por tratar de assuntos sensíveis, tornou-se uma prática padrão na indústria que os livros de "dark romance" incluam uma lista de "avisos de gatilho" no início. Esses alertas informam os leitores sobre os temas delicados que serão abordados, como violência ou abuso psicológico, permitindo que cada um decida se a leitura é adequada para si.

Essa abordagem, no entanto, não vem sem controvérsias. O gênero é frequentemente alvo de debates sobre a romantização de relacionamentos abusivos e a glamorização de comportamentos tóxicos, o que gera discussões acaloradas entre leitores, autores e críticos sobre os limites entre ficção e realidade.

Por que o gênero faz tanto sucesso?

Um dos principais motivos para a popularidade do "dark romance" é a possibilidade de explorar fantasias e cenários sombrios em um ambiente seguro: a ficção. Para muitos, a leitura funciona como uma forma de escapismo, permitindo o contato com situações extremas sem que haja qualquer risco real envolvido.

Além disso, o público se sente atraído pela complexidade dos anti-heróis. Esses personagens falhos e, por vezes, perigosos, oferecem uma alternativa às figuras idealizadas dos contos de fadas. A jornada deles, muitas vezes em busca de redenção, gera uma forte conexão emocional com quem lê.

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A força das comunidades de leitores nas redes sociais também é um fator decisivo. No TikTok, a hashtag #DarkRomance se tornou extremamente popular, com criadores de conteúdo compartilhando indicações, resenhas e discussões sobre as obras. Esse boca a boca digital transformou livros do gênero em best-sellers globais, apresentando-os a um público que talvez não os encontrasse nas livrarias tradicionais.