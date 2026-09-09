Livro analisa decisões entre custo, risco e tecnologia

A Rede Líderes realizará o lançamento do livro "Finanças, Tecnologia e Cibersegurança: Como decidem as lideranças" no dia 25 de setembro de 2026, nas dependências do Grupo OLX, em São Paulo. A publicação reúne mais de 40 coautores provenientes das áreas de finanças, tecnologia e cibersegurança, com o objetivo de examinar como as escolhas de investimento, segurança digital e continuidade de negócios impactam custos, operações, dados e fornecedores.

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O ponto de partida da obra é a interlocução das áreas dentro das empresas. A especialização organizou o conhecimento, definiu responsabilidades e deu profundidade técnica a cada função. Também criou fronteiras que os problemas não respeitam.

"Finanças, tecnologia e cibersegurança precisam estar conectadas. A mesma decisão exige diferentes óticas, e nenhuma área responde sozinha por custo e risco", afirma Vitor Magnani, presidente da Rede Líderes.

Nesta edição, o debate aproxima as três áreas a partir de uma questão comum: as decisões tomadas em uma frente produzem impactos sobre custos, operações, dados, fornecedores, riscos e prioridades do negócio.

A tensão aparece quando a mesma escolha recebe leituras opostas dentro da organização. O que representa ganho de eficiência para uma área pode significar aumento de exposição para outra, e o mesmo conjunto de informações sustenta conclusões diferentes conforme o critério aplicado.

Cada área pode estar correta dentro de seu critério de avaliação. O conflito surge porque os critérios, financeiros, operacionais e de risco, são diferentes. O livro dedica capítulos a esses critérios e à definição de processos decisórios que integrem as diversas perspectivas.

Esses exemplos ilustram que cada área pode estar correta dentro de seu critério de avaliação. O conflito surge porque os critérios, financeiros, operacionais e de risco, são diferentes. O livro dedica capítulos a esses critérios e à definição de processos decisórios que integrem as diversas perspectivas.

A publicação registra 42 lideranças, entre elas Cleverson Arashiro, Conrad Peres, Cristiane Dias, Daniel Sonego, Danilo Souza, Dayana Costa, Evandi Silva, Fabiana Tanaka, Felipe Pessanha, Felippe Peres, Fernanda Nones, Fernanda Vaqueiro, Fernando Bruno, Giuliane Paulista, Glaucia Miyazaki, Hyanka Coelho, Igor Freitas, Isabella Becker, Jeone Lima, Júlia Chagas, Kizzy Lima, Lara Rocha, Luis Bitencourt-Emilio, Márcia Tosta, Marli Matos, Patricia Cardoso, Pedro Carvalho, Pietra Quinelato, Rafa Mores, Regiane Gaia, Reynaldo Ng, Samanta Oliveira, Thays Bueno, Thiago Cunha, Willian Donizete Barbosa, Willian Santos e Willian Takamura.

A obra faz parte da coletânea da Rede Líderes, iniciada em 2025, que já reúne nove títulos e mais de 300 colaboradores, abrangendo temas de gestão, carreira e processos decisórios nas organizações. O projeto conta com apoio acadêmico do Instituto Mauá de Tecnologia, da FEI, da FIAP, da ESPM e da USP, reforçando a base metodológica das discussões apresentadas.

A Rede Líderes reúne mais de 900 líderes de diferentes áreas e empresas e atua como espaço para identificar as melhores soluções do mercado e apresentá-las baseadas em experiências reais. A publicação também integra a nova etapa editorial da Rede Líderes, que inaugurou a A7Z como seu braço editorial.

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