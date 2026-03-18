Feminicídio: conheça os sinais de um relacionamento abusivo e perigoso

A violência que culmina em feminicídio raramente começa com uma agressão física. Casos recentes de feminicídio trazem à tona um debate crucial: os sinais de um relacionamento abusivo são, muitas vezes, sutis e progressivos, mascarados como cuidado ou ciúme.

Reconhecer esses alertas é o primeiro passo para que a vítima possa romper o ciclo de violência antes que ele escale para um desfecho trágico. A agressão psicológica e o controle costumam ser as primeiras manifestações de um comportamento perigoso.

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Sinais de controle e isolamento

Um dos primeiros indicativos de um relacionamento tóxico é a tentativa de controlar a vida da parceira. Isso se manifesta de várias formas, desde atitudes aparentemente inofensivas até um cerco completo à liberdade individual da mulher.

Fique atenta a comportamentos como:

Monitoramento constante: exigir senhas de redes sociais e celular, verificar mensagens ou ligações e questionar com quem a pessoa está falando.

Controle sobre a aparência: ditar o tipo de roupa que a parceira deve ou não usar, criticar o cabelo, a maquiagem ou o peso.

Isolamento social: afastar a vítima de amigos e familiares, criando desculpas para que ela não os encontre ou falando mal das pessoas que ela ama.

Controle financeiro: impedir a mulher de trabalhar ou estudar, controlar seus gastos e exigir satisfações sobre cada centavo.

Agressividade e manipulação emocional

A violência verbal e psicológica deixa marcas profundas e prepara o terreno para a agressão física. Muitas vezes, o agressor utiliza a manipulação emocional para fazer a vítima se sentir culpada e confusa, duvidando da própria percepção da realidade.

A humilhação é uma arma comum nesses casos. Comentários que diminuem a inteligência, a aparência ou as capacidades da mulher, feitos em particular ou em público, são sinais graves. O agressor pode disfarçar as ofensas como "brincadeiras" e acusar a parceira de ser "sensível demais" quando ela reage.

O ciúme excessivo também é um forte alerta. Ao contrário do que é romantizado, ações possessivas, como crises por causa de uma conversa com um amigo ou colega de trabalho, não são provas de amor, mas sim de um desejo de posse e controle sobre a vida do outro.

O ciclo da violência

Relacionamentos abusivos costumam seguir um padrão cíclico. A primeira fase é a de aumento da tensão, com discussões e irritabilidade. Em seguida, ocorre a explosão, que pode ser uma agressão verbal, psicológica ou física. Por fim, vem a fase da lua de mel, na qual o agressor pede desculpas, promete mudar e se mostra arrependido, o que prende a vítima na relação.

Onde buscar ajuda

Se você ou alguém que conhece está passando por uma situação de violência doméstica, procure ajuda. A Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, oferece escuta e acolhimento qualificado. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. Além disso, é possível buscar apoio nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) ou registrar um boletim de ocorrência online em muitos estados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.