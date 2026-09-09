Atração do ‘Letra em cena’, Eucanaã Ferraz autografa livro e plaquete em BH

Poeta, professor, ensaísta e autor de livros para crianças, o carioca Eucanaã Ferraz ocupa lugar de destaque na literatura brasileira contemporânea. Ele estará em Belo Horizonte para participar do projeto “Letra em cena” no próximo dia 15 na Sala Multimeios do Centro Cultural Unimed-BH Minas. No dia seguinte, autografará na Livraria Scriptum seus mais recentes lançamentos: o livro “Aramão” (Companhia das Letras) e a plaquete “O poço”.

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A plaquete, lançamento das edições Aerográfica, tem tiragem limitada: são 60 exemplares numerados e apenas 30 estarão à venda no lançamento. “O Poço é um poema que, conforme vamos lendo, somos convidados página a página a mergulhar nas profundidades desse poço cheio de mistérios. Todo impresso em tipografia, vai deixando marcas típicas da feitura das impressões artesanais, o que configura um charme a mais”, explica Mario Alex Rosa, na divulgação do lançamento.

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Eucanaã Ferraz volta ao projeto “Letra em cena” depois de participar de edições em homenagem a Vinicius de Moraes e à poeta portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004). O projeto tem curadoria do jornalista, editor e escritor José Eduardo Gonçalves. Eucanaã participará na próxima terça-feira de homenagem a outro grande nome da língua portuguesa: o poeta Eugénio de Andrade (1923-2005), nome essencial da literatura lusófona do século 20.

“Eugénio de Andrade é um poeta raro. Sua poesia consegue encantar o crítico mais exigente e atrair o leitor mais despreparado”, acredita Eucanaã. “Quero, sobretudo, ler poemas e acompanhá-los com breves comentários. Não vale a pena roubar o tempo que pode ser dedicado aos versos para falar sobre eles – é preciso ir diretamente à palavra de Eugénio. É o que espero fazer”, conta o poeta.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1961, Eucanaã uniu desde cedo a criação poética à reflexão crítica. Sua poética tem dicção própria, expressa em livros como “Martelo”, “Desassombro” e “Rua do mundo”, “Sentimental” (vencedor do Prêmio Portugal Telecom em 2013), "Escuta" e "Raio". Também escreveu "Cada coisa" (Companhia das Letrinhas), que em 2016 recebeu os prêmios de Melhor Livro de Poesia e de Melhor Projeto editorial pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

O mais recente livro do autor, “Aramão”, é uma mistura de poesia, ensaio, memória, crônica e enciclopédia, organizado em três partes: “A idade da pedra”, “História da arte” e “A suíte do Faquir”. Como pano de fundo, fotos da família do autor em Pernambuco e no subúrbio carioca.

Serviço

Eucanaã Ferraz em BH

Projeto “Letra em cena”

Sala Multimeios do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes), na próxima terça-feira (15/9), às 19h.

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Lançamento do livro “Aramão” e da plaquete “O poço”. Quarta-feira (16/9), às 18h30, na Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99, Savassi, BH)