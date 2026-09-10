Nívea Maria revela fase assexual e desabafa: 'Eu me basto'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Nívea Maria, aos 79 anos, revelou que vive uma fase assexual e não busca um novo relacionamento. Em entrevista à revista "Quem", ela contou que prefere dedicar seu tempo à família e a aproveitar a própria companhia após três casamentos e diversos namoros.

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A declaração levou o nome da atriz à lista dos termos mais buscados no Google Brasil. De acordo com o Google Trends, houve um aumento de 400% nas últimas 24 horas.

Apesar da decisão, a artista não descarta a possibilidade de se apaixonar novamente. "De repente posso conhecer alguém, um amigo, e começar a ver estrelinha no céu. Mas não tenho essa pretensão", afirmou.

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Para Nívea, uma relação afetiva não depende necessariamente de sexo. "E, para mim, relação não tem nada a ver com sexo, é gostar de uma pessoa. Sexo, como diria Rita Lee, é animal. Sempre pensei assim", explicou. "A relação de amor, de respeito, de sentimento, é outra coisa. Pode ter sexo, mas pode não ter também", disse a atriz, que completou: "Estou numa fase assexual. Eu me basto."

Aposentadoria e saúde mental

Na mesma entrevista, Nívea Maria surpreendeu ao considerar a aposentadoria. Ela criticou a falta de apoio aos profissionais das artes, afirmando que a categoria enfrenta dificuldades para obter segurança financeira. "A aposentadoria é uma vergonha. Para nós, artistas, não tem leis, não tem regras, não tem nada", declarou.

A atriz também recordou a depressão que enfrentou antes de atuar na novela "Caminho das Índias". Segundo ela, o convite para a personagem contribuiu para seu processo de recuperação. "Não saberia te explicar o porquê. Eu sempre estive muito ativa, então foi a minha filha que descobriu", contou.

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Ao rever sua atuação, Nívea identifica reflexos daquele período em sua performance. "Quando observo hoje meu trabalho nessa novela, vejo alguns reflexos da minha depressão, porque a minha fisionomia era sem muita expressão. Tive sorte, porque era uma personagem meio robótica. No meio da novela, eu já estava bem mais solta, rindo mais e mais ágil", disse.