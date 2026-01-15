Celebridades e TV
Artistas veteranos fazem campanha por mais espaço na TV
-
Liderado pelo empresário Marcus Montenegro, o movimento enfatiza que “o talento não tem prazo de validade” e denuncia a diminuição de papéis de destaque para veteranos. Além disso, busca ressaltar a importância para a cultura, para a memória da TV brasileira e para os jovens desses artistas. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
A iniciativa também combate o etarismo, que é a discriminação baseada na idade, geralmente contra pessoas mais velhas, que limita suas oportunidades no trabalho, na mídia, na cultura e na vida social. A seguir, veja alguns dos artistas que apoiam a campanha. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
-
Nathalia Timberg - uma das atrizes mais icônicas do país, com mais de sete décadas de carreira. Timberg continua sendo referência na dramaturgia brasileira, conhecida por personagens marcantes que atravessam gerações. Sua última participação em produção televisiva foi em "Fuzuê" em 2023, após quatro anos desde "Dona de Mim" em 2019. Foto: Reprodução do instagram @nathalia_timberg
-
Beth Goulart - filha dos lendários Nicette Bruno e Paulo Goulart, também integra o manifesto. Com carreira iniciada nos anos 1970, participou de clássicos como "Selva de Pedra" e "O Clone". Seu último trabalho em novela foi "Gênesis" em 2021, da Record. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
-
Stênio Garcia - com mais de 70 anos de carreira e inúmeros papéis que marcaram a televisão brasileira, participou do vídeo defendendo mais espaço para atores experientes. Sua última novela completa foi "Salve Jorge" em 2012, antes disso, atuou apenas em participações esporádicas em séries. Foto: Youtube/ Domingo Espetacular
-
Nívea Maria - com longa trajetória em novelas, cinema e teatro, participou do elenco de "Êta Mundo Melhor" em 2025. Antes disso, sua última novela foi "A Dona do Pedaço" em 2019, consolidando décadas de atuação marcante no audiovisual brasileiro. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
Analu Prestes - A atriz, cenógrafa e figurinista atuou pela última vez em novela em "Amor Perfeito" em 2023.enquanto o ator pernambucano Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
-
Ernani Moraes - com vasta carreira no teatro, cinema e TV, participou em 2025 da novela "Dona de Mim"; antes disso, seu último trabalho em novela havia sido "Nos Tempos do Imperador" em 2021. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
Fúlvio Stefanini - com mais de cinco décadas de carreira em novelas clássicas, teve sua última participação em "Amor à Vida" em 2013. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
Flávia Monteiro - ativa desde a década de 1980, teve como último trabalho de longa duração a novela "Gênesis" em 2021. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
-
Ana Beatriz Nogueira - teve sua última participação em novela em "Mania de Você" em 2024, após trabalhos em "Todas as Flores" em 2022 e "Um Lugar ao Sol" em 2021, também apoiou o movimento. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
Ana Lúcia Torre - que atualmente se dedica mais ao teatro e cuja última novela foi "Fuzuê" em 2024, foi outra atriz consagrada que apoiou a causa. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
Ana Rosa - com carreira iniciada nos anos 1960 e passagem por diversas emissoras. Ao longo das décadas, participou de novelas marcantes e consolidou seu nome na teledramaturgia nacional. Sua última novela foi “A Lei do Amor”, exibida em 2016. Foto: Instagram
-
-
Angela Vieira - construiu uma trajetória sólida no teatro, no cinema e na televisão desde os anos 1970, sendo reconhecida por personagens de forte carga dramática. Na TV, atuou em diversas produções de destaque, e sua última novela foi “Além da Ilusão”, exibida em 2022. Foto: Bohemia Vieira wikimedia commons
-
Bete Mendes - é uma atriz com destaque no cinema e na televisão brasileira a partir dos anos 1970, com trabalhos relevantes em novelas e filmes. Sua última participação em novela foi em “Garota do Momento”, exibida em 2024. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
Bárbara Bruno - filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, atua desde a infância e desenvolveu carreira consistente no teatro e na televisão. Sua última aparição em “Gênisis” da Record, exibida em 2021. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial
-
-
Diversos outros artistas, como Diogo Vilela, Lu Grimaldi, Ana Botafogo e Ingra Lyberato, também manifestaram apoio à iniciativa nas redes sociais. Foto: Reprodução Instagram /@montenegrotalentsoficial