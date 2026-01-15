Artistas veteranos fazem campanha por mais espaço na TV

Nathalia Timberg - uma das atrizes mais icônicas do país, com mais de sete décadas de carreira. Timberg continua sendo referência na dramaturgia brasileira, conhecida por personagens marcantes que atravessam gerações. Sua última participação em produção televisiva foi em "Fuzuê" em 2023, após quatro anos desde "Dona de Mim" em 2019. Foto: Reprodução do instagram @nathalia_timberg