A atriz Nívea Maria, conhecida por seus papéis icônicos em novelas da Globo, revelou recentemente suas mágoas ao ser demitida da emissora em 2022, após 51 anos de trabalho. Em entrevista ao programa “Companhia Certa”, da RedeTV!, Nívea expressou sua insatisfação com a forma fria como foi desligada e opinou sobre o estado atual das novelas da Globo.

Nívea Maria destacou que, apesar de entender a necessidade de reestruturações empresariais, a maneira como sua demissão foi conduzida deixou a desejar. “A forma como foi feito é que não. Conversando com o Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho] e com outras pessoas, a gente concorda com isso: Não, não pode ser”, afirmou a atriz, lamentando a falta de consideração da emissora.