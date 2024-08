Sem contrato com a Globo, Davi Brito já está dando seus pulos para não cair no ostracismo. O campeão do BBB 24 participou de uma gravação na Record nesta quinta-feira (8/8).





Davi gravou com Rachel Sheherazade na Estação da Lapa, em Salvador, para o Domingo Record, nova atração da apresentadora.







Na semana passada, a Globo confirmou que decidiu não renovar o contrato de Davi, contrariando o proceder costumeiro com campeões do reality.





Domingo Record





Com estreia marcada para o dia 18, o Domingo Record, com Rachel Sheherazade no palco, vai ressuscitar quadros clássicos que foram usados por Faustão e Gugu (1959-2019) no auge da guerra de audiência dos domingos entre os dois.

Além das videocassetadas, outro quadro previsto para retornar é o Sentindo na Pele, um dos maiores êxitos de Gugu no Domingo Legal nos anos 1990. Nele, o apresentador ou um famoso viviam situações de pessoas comuns, revelando um lado humano e surpreendente do cotidiano.