A atriz Patti Yasutake, famosa por sua atuação como a enfermeira Ogawa em “Star Trek”, morreu aos 70 anos após uma longa batalha contra um raro linfoma.

A notícia foi confirmada ao The Hollywood Reporter por seu empresário, Kyle Fritz. “Patti foi minha primeira cliente quando comecei há mais de 30 anos”, declarou Fritz. “Cada dia de trabalho com ela era um prazer. Sentirei falta de seu espírito, talento e determinação, mas, acima de tudo, de sua amizade”.

Na saga “Star Trek”, Yasutake participou de 16 episódios de “Star Trek: The Next Generation”, exibidos entre 1990 e 1994. Ela também reprisou o papel em “Star Trek Generations” (1994) e “Star Trek: First Contact” (1996).

No ano passado, Patti apareceu em sete episódios da série “Beef” (Treta) da Netflix. Seu extenso currículo inclui trabalhos em produções como “Maltratada”, “Fábrica de Loucuras”, “Lindas de Morrer”, “Carro Comando”, “Bones”, “The Wash”, “Stop! Or My Mom Will Shoot” e “Drop Dead Gorgeous”.

Nascida em 6 de setembro de 1953, na Califórnia, Yasutake se formou em teatro pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e iniciou sua carreira com a companhia de teatro East West Players.