A atriz Lilia Cabral passou por um momento inusitado ao ser vítima de uma tentativa de 'golpe do zap'. A Ao tentar extorqui-la, o bandido percebeu que estava falando com a famosa atriz global e afirmou que é fã da atriz. Para completar, ainda pediu um áudio de Lilia Cabral.

O golpista entrou em contato com a atriz por meio de um aplicativo de mensagens se passando pela filha de Lilia. "Boa tarde mãe! Adiciona meu número novo ok", disse ele, simulando ser Giulia Bertolli, filha de Lilia. "Estou passando meus contatos pessoais para esse número", continuou. Sem titubear, a atriz respondeu: "É golpe". Em seguida, o bandido questiona: "É você mesmo? Sou seu fã. Me envia um áudio".

A situação foi compartilhada pela própria Giulia, no perfil do Instagram. Na rede social ela comentou "Quando o golpe te faz cair na gargalhada", brincou ela. Confira:

Nos comentários da publicação, internautas fizeram piadas com o momento. "Nem acreditou que foi genial ter conseguido o número da sua mãe!", brincou uma seguidora. "O 'me envia um áudio' foi tudo", disse uma segunda.

Golpe do Zap

O 'Golpe do Zap' consiste um tipo de crime de extorsão e estelionato onde o golpista se passa por um parente ou amigo da vítima em um número diferente. Em geral, o criminoso envia uma mensagem informando que a pessoa próxima à vítima trocou de número e após gerar interesse, pede uma quantia em dinheiro. Muitas pessoas, no entanto, já estão atentas a esse crime e desconfiam quando recebem uma mensagem desse tipo.

