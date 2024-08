A filósofa Marilena Chauí foi o principal destaque do Jabuti Acadêmico, cujos ganhadores foram anunciados na noite da última terça-feira (6/8), em evento no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista.

Entre todos os autores, Chauí foi a única que recebeu dois prêmios por sua obra "Introdução à história da filosofia: Volume 3: a Patrística – Introdução ao nascimento da filosofia cristã" (Companhia das Letras), nas categorias filosofia e divulgação científica, respectivamente.

De Minas, foram premiados Carlos Antônio Leite Brandão, por “Genealogia da cidade” (Editora UFMG), na categoria arquitetura, urbanismo, design e planejamento urbano e regional; e Fernanda Vieira Amorim da Costa e Christine Souza Martin, por “Manual de clínica médica felina” (Editora Manole), na categoria medicina veterinária, zootecnia e recursos pesqueiros.

As editoras Companhia das Letras, Edgard Blucher e Edusp conquistaram três premiações cada. Esta é a primeira edição do prêmio, que, como o nome indica, é a versão voltada a áreas científicas, técnicas e profissionais. A iniciativa é da Câmara Brasileira do Livro (CBL), também responsável pelo Jabuti tradicional.

A premiação tem 29 modalidades e recebeu 1.953 inscrições. Cada autor premiado de cada categoria recebeu uma estatueta e R$ 5 mil. Além da premiação, a CBL homenageou, como Personalidade Acadêmica desta edição, a mineira Silvia Pimentel, advogada e ativista.