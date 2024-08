Depois da prisão de um jovem de 19 anos, a polícia da Áustria divulgou que prendeu dois outros suspeitos de planejarem um atentado que seria cometido durante shows de Taylor Swift no país. As apresentações, que aconteceriam neste fim de semana, foram cancelados. Segundo as autoridades, o principal suspeito tinha intenção de se explodir em um ataque suicida.





O homem de 19 anos é austríaco com raízes na Macedônia do Norte. Ele teria jurado lealdade ao Estado Islâmico recentemente. A polícia confirmou que encontrou substâncias químicas e dispositivos técnicos na casa do suspeito. Segundo a corporação, o homem admitiu que tinha intenção de realizar o ataque usando explosivos e armas brancas.





Na casa do segundo suspeito, um jovem de 17 anos com raízes turcas e croatas, foram encontrados materiais do Estado Islâmico e da Al Qaeda. Ele foi preso por forças policiais especiais perto do estádio onde os shows aconteceriam e tinha sido contratado há alguns dias por uma empresa de instalações que presta serviços durante os shows.





Já o garoto de 15 anos foi levado para interrogatório e confirmou muitos detalhes da confissão do principal suspeito. Segundo a polícia, ele não era um participante ativo do plano, mas sabia de detalhes. Com os suspeitos sob custódia, as forças de segurança dizem não haver mais uma ameaça iminente.

Shows cancelados

A descoberta do plano para o atentado levou Taylor a cancelar os três shows em Viena. "Após a confirmação das autoridades de um plano de atentado terrorista no estádio Ernst Happel, não temos outra opção a não ser cancelar os três concertos pela segurança de todos", explicou no Instagram o Barracuda Music, organizador dos shows.





O site de Swift informou que todos os ingressos serão reembolsados automaticamente nos próximos 10 dias úteis. Na manhã desta quinta-feira (8/8), fãs da cantora americana se reuniram numa rua de Viena para compartilhar a frustração. E também as famosas pulseirinhas de miçangas, marca registrada dos swifties.





Na semana passada, fãs da cantora sofreram um ataque na Inglaterra, que deixou três crianças mortas durante uma aula de dança com músicas da loirinha. Um adolescente foi preso na ocasião.





Na próxima semana, a turnê mundial da cantora está programada para começar com cinco shows esgotados no Estádio de Wembley, uma arena com capacidade para 90.000 pessoas em Londres. Até o momento, nem a cantora nem a organizadora das próximas apresentações se manifestaram.