A Netflix enfrentou um grande vazamento de conteúdos inéditos, incluindo séries, filmes e animes, que estavam programados para estrear nos próximos meses. O incidente ocorreu após uma suposta invasão a um dos estúdios de dublagem que a plataforma utiliza para preparar seus lançamentos.

Entre os conteúdos vazados estão a primeira temporada completa do remake de “Ranma ½”, os seis primeiros episódios do anime “Dandadan”, todos os episódios de “Exterminador do Futuro Zero” e metade da segunda temporada de “Arcane”. Além disso, a animação “Enfeitiçados”, que estava prevista para novembro, e o filme “Plankton: The Movie”, do universo de Bob Esponja, também foram divulgados ilegalmente.





O material vazado apresenta legendas e códigos em cor amarela, indicando que foi obtido de um estúdio de dublagem. A Netflix ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente.





Impacto e reações

O vazamento de conteúdos inéditos pode ter um impacto significativo nas estratégias de lançamento da Netflix, além de possíveis perdas financeiras e danos à reputação da plataforma. A empresa está investigando a origem do vazamento e deve tomar medidas para evitar futuros incidentes.