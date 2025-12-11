5 atores que sofreram transformações extremas para viver um papel
De Christian Bale a Charlize Theron; relembre artistas que mudaram radicalmente o corpo e a aparência para dar vida a personagens inesquecíveis
compartilheSIGA
As transformações físicas no cinema sempre surpreendem os telespectadores, principalmente aqueles que conhecem os atores. Para viver alguns personagens, muitos artistas fazem o uso de próteses pesadas e maquiagens trabalhosas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A dedicação, no entanto, segue uma longa tradição em Hollywood de atores que se entregam a mudanças extremas para dar vida a papéis inesquecíveis.
Essas transformações, que vão muito além da maquiagem, envolvem dietas rigorosas para ganho ou perda de peso, alterando completamente a aparência dos atores. Relembre cinco casos que se tornaram marcantes na história do cinema.
Leia Mais
-
O homem elefante' ganha nova adaptação para os cinemas com Adam Pearson
-
Bruce Willis: a carreira do ator em 5 filmes que marcaram Hollywood
-
Conheça Colman Domingo, ator indicado ao Oscar e ícone fashion
Mudanças radicais pelo personagem
Charlize Theron
Para viver a serial killer Aileen Wuornos em “Monster: desejo assassino” (2003), Charlize Theron ganhou 14 quilos e usou próteses dentárias. A entrega total ao papel foi recompensada com o Oscar de Melhor Atriz no ano seguinte.
Joaquin Phoenix
Em uma transformação drástica, Joaquin Phoenix perdeu 23 quilos para estrelar “Coringa” (2019). A mudança física foi um elemento crucial para compor a fragilidade do personagem e rendeu ao ator o Oscar de Melhor Ator.
Matthew McConaughey
O filme “Clube de Compras Dallas” (2013) apresentou uma das transformações mais impressionantes da carreira de Matthew McConaughey. Ele emagreceu 22 quilos para interpretar um homem diagnosticado com AIDS nos anos 1980, papel que também lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator.
Christian Bale
Talvez o exemplo mais famoso, Christian Bale chocou o público em “O Operário” (2004), para o qual perdeu cerca de 22 quilos. Sua dieta diária era restrita para viver o personagem. Anos depois, ele fez o caminho inverso para “Vice” (2018), quando engordou mais de 18 quilos para interpretar o político Dick Cheney.
Brendan Fraser
O retorno de Brendan Fraser em “A Baleia” (2022) foi marcado por uma mudança extrema. Com o auxílio de próteses que chegavam a pesar 136 quilos, o ator interpretou um professor com obesidade severa, simulando um corpo de aproximadamente 272 quilos. A atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata