5 atores que sofreram transformações extremas para viver um papel

As transformações físicas no cinema sempre surpreendem os telespectadores, principalmente aqueles que conhecem os atores. Para viver alguns personagens, muitos artistas fazem o uso de próteses pesadas e maquiagens trabalhosas.

A dedicação, no entanto, segue uma longa tradição em Hollywood de atores que se entregam a mudanças extremas para dar vida a papéis inesquecíveis.

Essas transformações, que vão muito além da maquiagem, envolvem dietas rigorosas para ganho ou perda de peso, alterando completamente a aparência dos atores. Relembre cinco casos que se tornaram marcantes na história do cinema.

Mudanças radicais pelo personagem

Charlize Theron

Para viver a serial killer Aileen Wuornos em “Monster: desejo assassino” (2003), Charlize Theron ganhou 14 quilos e usou próteses dentárias. A entrega total ao papel foi recompensada com o Oscar de Melhor Atriz no ano seguinte.

Charlize Theron irreconhecível como a serial killer Aileen Wuornos no filme "Monster: Desejo Assassino" (2003), um papel que lhe rendeu o Oscar e exigiu uma marcante transformação física.Reprodução

Joaquin Phoenix

Em uma transformação drástica, Joaquin Phoenix perdeu 23 quilos para estrelar “Coringa” (2019). A mudança física foi um elemento crucial para compor a fragilidade do personagem e rendeu ao ator o Oscar de Melhor Ator.

Joaquin Phoenix caracterizado como Coringa, papel que lhe rendeu o Oscar e exigiu uma marcante transformação física com a perda de 23 quilos.Reprodução/ Coringa

Matthew McConaughey

O filme “Clube de Compras Dallas” (2013) apresentou uma das transformações mais impressionantes da carreira de Matthew McConaughey. Ele emagreceu 22 quilos para interpretar um homem diagnosticado com AIDS nos anos 1980, papel que também lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator.

Matthew McConaughey em sua caracterização para o filme 'Clube de Compras Dallas' (2013), papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.Reprodução

Christian Bale

Talvez o exemplo mais famoso, Christian Bale chocou o público em “O Operário” (2004), para o qual perdeu cerca de 22 quilos. Sua dieta diária era restrita para viver o personagem. Anos depois, ele fez o caminho inverso para “Vice” (2018), quando engordou mais de 18 quilos para interpretar o político Dick Cheney.

Christian Bale em "O Operário" (2004), papel para o qual o ator perdeu cerca de 22 quilos, ilustrando a dedicação a transformações físicas radicais no cinema.Reprodução

Brendan Fraser

O retorno de Brendan Fraser em “A Baleia” (2022) foi marcado por uma mudança extrema. Com o auxílio de próteses que chegavam a pesar 136 quilos, o ator interpretou um professor com obesidade severa, simulando um corpo de aproximadamente 272 quilos. A atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.

Para o aclamado filme 'A Baleia' (2022), Brendan Fraser utilizou próteses pesadas para encarnar um professor com obesidade severa.Reprodução

