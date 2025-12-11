Assine
CINEMA

5 atores que sofreram transformações extremas para viver um papel

De Christian Bale a Charlize Theron; relembre artistas que mudaram radicalmente o corpo e a aparência para dar vida a personagens inesquecíveis

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
11/12/2025 13:31 - atualizado em 11/12/2025 13:31

Christian Bale em seu papel em 'O Operário' (2004), em que o ator emagreceu cerca de 22 quilos para viver o personagem. crédito: Reprodução

As transformações físicas no cinema sempre surpreendem os telespectadores, principalmente aqueles que conhecem os atores. Para viver alguns personagens, muitos artistas fazem o uso de próteses pesadas e maquiagens trabalhosas.

A dedicação, no entanto, segue uma longa tradição em Hollywood de atores que se entregam a mudanças extremas para dar vida a papéis inesquecíveis.

Essas transformações, que vão muito além da maquiagem, envolvem dietas rigorosas para ganho ou perda de peso, alterando completamente a aparência dos atores. Relembre cinco casos que se tornaram marcantes na história do cinema.

Mudanças radicais pelo personagem

Charlize Theron
Para viver a serial killer Aileen Wuornos em “Monster: desejo assassino” (2003), Charlize Theron ganhou 14 quilos e usou próteses dentárias. A entrega total ao papel foi recompensada com o Oscar de Melhor Atriz no ano seguinte.

Close-up da atriz Charlize Theron em sua caracterização como Aileen Wuornos, exibindo pele com sardas, cabelo loiro com mechas desalinhadas e uma expressão séria. Ela está com as mãos unidas e os dedos entrelaçados, vestindo uma camisa de gola laranja sob um suéter azul-escuro. O fundo mostra pessoas sentadas, borradas.
Charlize Theron irreconhecível como a serial killer Aileen Wuornos no filme "Monster: Desejo Assassino" (2003), um papel que lhe rendeu o Oscar e exigiu uma marcante transformação física.Reprodução

Joaquin Phoenix
Em uma transformação drástica, Joaquin Phoenix perdeu 23 quilos para estrelar “Coringa” (2019). A mudança física foi um elemento crucial para compor a fragilidade do personagem e rendeu ao ator o Oscar de Melhor Ator.

Joaquin Phoenix como Coringa, com maquiagem branca, vermelha e azul no rosto e cabelo esverdeado. Ele usa um paletó vermelho, camisa verde e colete amarelo, com expressão introspectiva. O ator está em um ambiente interno com paredes de madeira escuras.
Joaquin Phoenix caracterizado como Coringa, papel que lhe rendeu o Oscar e exigiu uma marcante transformação física com a perda de 23 quilos.Reprodução/ Coringa

Matthew McConaughey
O filme “Clube de Compras Dallas” (2013) apresentou uma das transformações mais impressionantes da carreira de Matthew McConaughey. Ele emagreceu 22 quilos para interpretar um homem diagnosticado com AIDS nos anos 1980, papel que também lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator.

Close-up do rosto de Matthew McConaughey, com cabelo castanho ondulado, bigode e expressão de riso com a boca aberta, revelando os dentes. Há rugas marcadas ao redor dos olhos e na testa. O fundo está borrado, com tons verdes que sugerem o interior de um veículo.
Matthew McConaughey em sua caracterização para o filme 'Clube de Compras Dallas' (2013), papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.Reprodução

Christian Bale
Talvez o exemplo mais famoso, Christian Bale chocou o público em “O Operário” (2004), para o qual perdeu cerca de 22 quilos. Sua dieta diária era restrita para viver o personagem. Anos depois, ele fez o caminho inverso para “Vice” (2018), quando engordou mais de 18 quilos para interpretar o político Dick Cheney.

Um homem visivelmente muito magro, com o torso nu e usando shorts xadrez, está de pé olhando para a câmera. Ele tem cabelo curto escuro e barba rala. Atrás dele, há uma parede cinza-esverdeada e uma geladeira branca. Seus ossos da costela e ombros são proeminentes.
Christian Bale em "O Operário" (2004), papel para o qual o ator perdeu cerca de 22 quilos, ilustrando a dedicação a transformações físicas radicais no cinema.Reprodução

Brendan Fraser
O retorno de Brendan Fraser em “A Baleia” (2022) foi marcado por uma mudança extrema. Com o auxílio de próteses que chegavam a pesar 136 quilos, o ator interpretou um professor com obesidade severa, simulando um corpo de aproximadamente 272 quilos. A atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.

Brendan Fraser, caracterizado com próteses que simulam obesidade severa, está sentado em uma cadeira de rodas, olhando para a frente. Ele veste uma camiseta cinza e shorts cinzas. O fundo é liso e escuro.
Para o aclamado filme 'A Baleia' (2022), Brendan Fraser utilizou próteses pesadas para encarnar um professor com obesidade severa.Reprodução

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

