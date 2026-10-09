Devoção na cabeça: duas estudantes transformam o Dia do Cabelo Maluco em homenagem à Padroeira do Brasil

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Nas vésperas do feriado de 12 de outubro, duas estudantes levaram a devoção religiosa para as salas de aula durante o Dia do Cabelo Maluco. Em vez de recorrer apenas a tintas e glitter, as famílias de Nicolly e Sofia criaram penteados inspirados em Nossa Senhora Aparecida.

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Em São João del Rei (MG), Nicolly do Sacramento, de 8 anos, foi para a escola com os fios moldados no formato de um cesto ao redor da imagem. Em outra história, Sofia Freitas, aluna do 5º ano, desfilou com um pequeno andor preso ao topo da cabeça em Campo Grande.

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As duas produções duraram cerca de 40 minutos e envolveram mulheres com experiência em salão de beleza. Ambas as homenagens surgiram como forma de agradecimento por momentos difíceis superados pelas famílias.

Andor nos fios e superação financeira

Na casa de Sofia, a preparação começou antes das 5h. A mãe, Dienne Freitas, que é artesã de terços e ex-cabeleireira, colocou em prática uma sugestão enviada por uma comadre. A estudante aprovou a ideia e completou o visual com uma camiseta da santa e um terço no pescoço.

A escolha reflete a gratidão por uma fase de aperto superada. Dienne contou, em entrevista, que, no passado, só conseguiu comprar metade do leite necessário para os filhos e recorreu à oração. Desde então, a situação financeira melhorou.

Três graças alcançadas em Minas Gerais

A ideia da família de Nicolly surgiu durante uma viagem a Aparecida (SP) para pagar uma promessa pela recuperação do pai da menina. A tia, Rayani, aproveitou os conhecimentos de cabeleireira para fixar a imagem, flores azuis e um arquinho nos cabelos da sobrinha.

A mãe da garota, Raiza, explicou que o penteado celebrou três bênçãos alcançadas pela família:

a recuperação do irmão caçula, que tinha um problema no pé, passou por cirurgia e começou a andar depois que a avó paterna encostou o membro na imagem da santa;

a saúde do pai da menina, que atua como mecânico, sofreu uma queimadura grave no rosto há três anos e se recuperou sem sequelas;

a melhora da avó materna, internada por infarto em Barbacena, que teve uma segunda suspeita descartada por exames na UPA após orações. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Dia do Cabelo Maluco fez parte das atividades da Semana da Criança nas escolas e coincidiu com as celebrações da Padroeira do Brasil.