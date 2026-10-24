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Da China para o mundo: conheça a história do chá, os segredos do preparo e as variedades mais apreciadas

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Redação Flipar
  • Originário da China, onde seu consumo remonta a milhares de anos, o chá se espalhou pelo mundo por meio das rotas comerciais. Atualmente, é uma das bebidas mais consumidas do planeta. Conheça dicas para preparar um bom chá e descubra alguns dos tipos mais apreciados.
    Originário da China, onde seu consumo remonta a milhares de anos, o chá se espalhou pelo mundo por meio das rotas comerciais. Atualmente, é uma das bebidas mais consumidas do planeta. Conheça dicas para preparar um bom chá e descubra alguns dos tipos mais apreciados. Foto: gerdinek pixabay
  • Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros
    Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros "segredos". Para começar, use água fresca (nunca requentada) e filtrada. Foto: anna sulencka pixabay
  • A chaleira com a água deve ser levada ao fogo médio até ferver. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas em um bule previamente escaldado para infusão (com a tampa bem colocada) durante no máximo 5 minutos. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água.
    A chaleira com a água deve ser levada ao fogo médio até ferver. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas em um bule previamente escaldado para infusão (com a tampa bem colocada) durante no máximo 5 minutos. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água. Foto: lucas wendt pixabay
  • Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou EM ATÉ 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado.
    Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou EM ATÉ 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado. Foto: Divulgação/Receita de Vó
  • Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas.
    Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas. Foto: jill wellington pixabay
  • Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúde
    Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúde Foto: sadjack pixabay
  • Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis.
    Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis. Foto: Tuasaude.com
  • Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes.
    Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes. Foto: StockSnap - pixabay
  • Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia.
    Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia. Foto: congerdesign pixabay
  • Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo, Erva-Doce (foto).
    Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo, Erva-Doce (foto). Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espinheira-santa: Tradicionalmente utilizada para desconfortos estomacais, embora ainda faltem estudos clínicos robustos que confirmem seus benefícios.
    Espinheira-santa: Tradicionalmente utilizada para desconfortos estomacais, embora ainda faltem estudos clínicos robustos que confirmem seus benefícios. Foto: Tuasaude.com
  • Cavalinha: Conhecida por seu efeito diurético, pode ajudar a aumentar a eliminação de líquidos pela urina. É tradicionalmente utilizada para aliviar a retenção leve de líquidos, embora as evidências científicas sejam limitadas. Seu uso exige cautela, especialmente por pessoas com problemas renais ou cardíacos.
    Cavalinha: Conhecida por seu efeito diurético, pode ajudar a aumentar a eliminação de líquidos pela urina. É tradicionalmente utilizada para aliviar a retenção leve de líquidos, embora as evidências científicas sejam limitadas. Seu uso exige cautela, especialmente por pessoas com problemas renais ou cardíacos. Foto: Tuasaude.com
  • Chá preto: Rico em polifenóis com ação antioxidante, ajuda a proteger as células contra danos oxidativos. Contém cafeína, que pode melhorar temporariamente a atenção, a concentração e a disposição. Seu consumo excessivo pode provocar insônia e agitação.
    Chá preto: Rico em polifenóis com ação antioxidante, ajuda a proteger as células contra danos oxidativos. Contém cafeína, que pode melhorar temporariamente a atenção, a concentração e a disposição. Seu consumo excessivo pode provocar insônia e agitação. Foto: congerdesign pixabay
  • Earl Grey: Preparado tradicionalmente com chá preto aromatizado com bergamota, contém antioxidantes e cafeína, que podem favorecer a atenção e a disposição. Destaca-se pelo aroma cítrico e sabor marcante. O consumo excessivo pode causar insônia e agitação.
    Earl Grey: Preparado tradicionalmente com chá preto aromatizado com bergamota, contém antioxidantes e cafeína, que podem favorecer a atenção e a disposição. Destaca-se pelo aroma cítrico e sabor marcante. O consumo excessivo pode causar insônia e agitação. Foto: diapicard - pixabay
  • Carqueja: Tradicionalmente utilizada para aliviar a má digestão, gases e desconfortos estomacais. Contém compostos com atividade antioxidante, mas seus benefícios ainda carecem de comprovação clínica. Deve ser evitada durante a gravidez e usada com cautela por pessoas com pressão baixa.
    Carqueja: Tradicionalmente utilizada para aliviar a má digestão, gases e desconfortos estomacais. Contém compostos com atividade antioxidante, mas seus benefícios ainda carecem de comprovação clínica. Deve ser evitada durante a gravidez e usada com cautela por pessoas com pressão baixa. Foto: Tuasaude.com
  • Chá verde: Rico em catequinas, compostos com ação antioxidante que ajudam a proteger as células contra danos oxidativos. Contém cafeína, que pode melhorar temporariamente a concentração e a disposição. Seu consumo excessivo pode causar insônia e irritação no estômago.
    Chá verde: Rico em catequinas, compostos com ação antioxidante que ajudam a proteger as células contra danos oxidativos. Contém cafeína, que pode melhorar temporariamente a concentração e a disposição. Seu consumo excessivo pode causar insônia e irritação no estômago. Foto: Divulgação/Drogaria Minas Brasil
  • Hibisco: Rico em antocianinas e outros compostos antioxidantes, pode contribuir para uma pequena redução da pressão arterial, segundo estudos. Também apresenta leve efeito diurético. Pessoas com pressão baixa ou que utilizam medicamentos anti-hipertensivos devem consumir com cautela.
    Hibisco: Rico em antocianinas e outros compostos antioxidantes, pode contribuir para uma pequena redução da pressão arterial, segundo estudos. Também apresenta leve efeito diurético. Pessoas com pressão baixa ou que utilizam medicamentos anti-hipertensivos devem consumir com cautela. Foto: Tuasaude.com
  • Gestantes devem consumir chás apenas com orientação médica, pois algumas plantas podem oferecer riscos à gravidez. Além disso, certas substâncias presentes nas infusões podem interagir com medicamentos, reduzindo ou intensificando seus efeitos e comprometendo o tratamento.
    Gestantes devem consumir chás apenas com orientação médica, pois algumas plantas podem oferecer riscos à gravidez. Além disso, certas substâncias presentes nas infusões podem interagir com medicamentos, reduzindo ou intensificando seus efeitos e comprometendo o tratamento. Foto: Tuasaude.com
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